Valentino Rossi dimesso dall'Ospedale di Rimini: proverà a correre al Mugello tra una settimana

Buone notizie per Valentino Rossi, che è stato dimesso dall’ospedale 'Infermi' di Rimini. Alle 17 il pluricampione del mondo ha lasciato la struttura nella quale era stato ricoverato ieri in seguito a una brutta caduta in allenamento con la moto da cross a Cavallara. Trauma toracico e addominale avevano inizialmente preoccupato, ma la situazione sembra essere stata superata e il tutto rimediato, con l’atleta che dopo un giorno ha già abbandonato la struttura ospedaliera.

Valentino RossiEurosport

Valentino Rossi potrà così tornare in pista e preparare il Gran Premio d’Italia del weekend 2-4 giugno. Una buona notizia per lui e per tutti gli amanti del motociclismo, che recentemente hanno dovuto mandare già l’amarissimo boccone della scomparsa di Nicky Hayden.