Valentino Rossi dona lettera d'addio alla M1 per aiutare una bimba malata di tumore: #acureforfreyja

Sette anni fa quando Valentino Rossi lasciò la Yamaha per trasferirsi in Ducati, scrisse una lettera d’addio alla sua M1: la moto insieme alla quale vinse quattro dei suoi sette titoli in MotoGP. Il fuoriclasse pesarese (che nel 2010 non poteva sapere che nel 2013 sarebbe tornato in sella all’amata M1) prese carta e penna e scrisse di getto, mentre era sull’aereo per Brno, tutto l’amore e la gratitudine per la sua moto, insieme alla quale in sette stagioni vinse 43 gare e scrisse pagine leggendarie nella storia della storia del motociclismo.

Quella lettera così particolare è stata conservata per tutti questi anni da William Favero, il responsabile della comunicazione del team Yamaha MotoGP, ma nelle prossime settimane finirà on line all’asta per aiutare la piccola Freyja, una bambina australiana di 5 anni a cui è stato diagnosticato un sarcoma, un cancro aggressivo e maligno per cui non sono disponibili cure in Australia. Freyja e la sua famiglia per salvarsi da questo terribile male hanno circa 6 mesi di tempo per raccogliere 500.000 dollari coi quali coprire le spese per curarsi negli Stati Uniti o in Germania, gli unici due paesi attrezzati contro questo tumore molto raro.

Il paddock del motomondiale si è dimostrato molto toccato dalla storia della piccola Freyja e tantissimi piloti hanno donato caschi, tute, gadget ed altri memorabilia per contribuire alle sue cure. Tutti questi oggetti, compresa la lettera di Rossi, saranno battuti all’asta il prossimo mese sul portale di aste australiane Shannons.