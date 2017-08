Valentino Rossi imprenditore: un'azienda di successo al di là delle due ruote

Ci sono persone che nascono Vincenti, con la V maiuscola, e Valentino Rossi è sicuramente tra loro. Non stiamo parlando del Dottore solo come motociclista: di sicuro il pilota di Tavullia ha vinto molto in carriera e forse può vincere ancora, ma con i soldi guadagnati sulle due ruote è riuscito a mettere in piedi un piccolo impero del merchandising che è andato al di là delle aspettative iniziali. I dati riportati da Repubblica e calcioefinanza.it sono molto interessanti.

L'azienda VR|46 Racing Apparel

Per creare il proprio merchandising, qualche anno fa Vale avviò un'impresa in proprio chiamata VR|46, a riproduzione di sigla e numero della moto in gara. Per dare lo slancio iniziale alla produzione, Rossi investì 1,8 milioni di euro del proprio capitale per magliette, cappellini, portachiavi e via dicendo. Oggi Rossi non gestisce una sola holding, ma una serie di società satellite senza nessuna società principale e tutte fanno capo a lui in quanto unico socio. L'imprenditore Rossi si avvale della collaborazione di 44 dipendenti, quasi tutti a tempo determinato, perché "la filosofia aziendale è orientata alla stabilizzazione del personale e alla crescita professionale all'interno dell'azienda". Il marchio è in attivo, con la restituzione già avvenuta di 800 mila euro al socio di controllo e con un aumento degli introiti del 35% alla chiusura del 2016, ma non solo grazie alle tazze col 46 stampato sulla ceramica...

Tanti clienti per Valentino

Il cerchio infatti si è allargato e diversi colleghi/rivali di Rossi hanno firmato con lui un contratto per la produzione del proprio merchandising. Ci sono Dani Pedrosa, Carl Crutchlow, Alvaro Bautista, Bradley Smith, Pol Espargaro, Scott Reading, il compagno di scuderia Maverick Viñales, Franco Morbidelli, i giovani della Driver Academy di Rossi e il l'amico crossista di MXGP Tony Cairoli. Del gruppo faceva parte anche Marc Marquez, ma dopo gli attriti del Mondiale 2015 il Cambroncito ha preferito rescindere il contratto. Non solo. Oltre ai piloti, ci sono anche due grandi marchi esterni al mondo delle due ruote: si tratta di Lamborghini e di Juventus, caso che al tempo fece sollevare a qualcuno il sopracciglio per lo stupore, visto che il Re Folletto è dichiaratamente e visceralmente interista. Ma gli affari sono affari, la fede calcistica non c'entra nulla e giustamente dove Valentino ha subodorato la possibilità di guadagni consistenti (visto che la Vecchia Signora è la squadra più tifata d'Italia) ha messo da parte la maglia nerazzurra per vestire la giacca e la cravatta dell'imprenditore di successo.

Le altre aziende

Ovviamente la Racing Apparel è la più grande e redditizia delle imprese di Rossi, ma ce ne sono anche altre più piccole (c'è anche un'immobiliare, la Roma Immobiliare): la più famosa è ovviamente la VR|46 Riders Academy, fucina di giovani talenti che come coach (oltre che come capitale) fa sempre capo a Rossi; l'Academy è una delle quattro società che hanno chiuso il 2016 in attivo. Le altre due sono la VR|46 Team (la scuderia che fa correre i giovani piloti in Moto2 e Moto3) e la VR|46 s.r.l., società che si occupa della gestione dell'immagine di Valentino. In passivo ci sono invece la Test Track (che si occupa di manutenzione e allestimento di impianti sportivi e piste e che praticamente gestisce il Ranch di Rossi) e la VR|46 Junior Team, che è lo stadio precedente dell'Academy, dove approdano piloti giovanissimi.

Un merchandising oltre la fine agonistica?

Con grande lungimiranza, Rossi si è garantito un futuro oltre le gare: quando verrà il momento di smettere, avrà comunque un'attività già solidamente avviata che è ancora in crescita e che quindi potrebbe aumentargli ulteriormente i ricavi, anche quando smetterà: del resto è risaputo che il mito della pallacanestro come Michael Jordan, che si è definitivamente ritirato da più di dieci anni, è ancora uno degli sportivi col fatturato più alto e non per ciò che fa ora, ma grazie all'ormai eterna collaborazione con Nike, che continua a produrre con altissimi profitti la sua linea dedicata. Potrebbe tranquillamente accadere lo stesso anche per un mito dei motori come Valentino Rossi.