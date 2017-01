Valentino Rossi ironizza: "Stoner? E’ un gran bene che non corra..."

Ottava posizione per Valentino Rossi nel primo giorno di test in quel di Sepang (Malesia). Una mattina iniziata non nel migliore dei modi per il centauro italiano, oltre che attardato rispetto alla concorrenza (un secondo da Casey Stoner e quasi 6 decimi dal compagno di team) anche sofferente per un’emicrania: “Sono dovuto rimanere al buio e in silenzio per un ora e mezza aspettando che diminuisse. Ho perso un paio d’ore di test, ma non è comunque scomparso”.

Un Rossi che comunque, nonostante tutto vede il bicchiere mezzo pieno: “Ho provato per la prima volta la ‘vera’ moto, quella che userò in questa stagione, e per fortuna è migliore della vecchia. In Giappone hanno lavorato bene sia sul motore che sull’elettronica e domani proverò anche un telaio leggermente diverso”.

M1 che a detta di Valentino non è stata rivoluzionata: “Tra il 2013 ed il 2014 la svolta era stata maggiore. Ma quella più grande in assoluto è stata tra il 2004 e il 2005, quella M1 è la ‘mamma’ della moto di oggi – sottolinea il nove volte campione del mondo intervistato da gpone.com – La prima impressione è che il motore abbia migliori accelerazione e velocità massima. Questa moto è veramente fatta bene, anche nei piccoli particolari, è stata una bella sorpresa. Oggi non ero in forma, per via del mal di testa ho cercato di fare pochi giri, ma si guida veramente bene. Il problema più grande lo scorso anno era che stressavamo troppo le gomme e abbiamo trovato delle cose interessanti”.

Poi sugli avversari, Rossi ha parlato di Stoner, collaudatore della Ducati ed ex grande rivale qualche anno fa velocissimo nel day-1, lasciandosi andare ad una battuta: “È molto veloce, è un gran bene che non corra (ride) – mentre su Lorenzo: “È troppo presto, siamo solo al primo giorno di test. Dalla mia esperienza posso dire che la Ducati è molto diversa dalla Yamaha e ha bisogno di un altro stile di guida” ed infine su teammate Vinales: “È molto veloce (ride). Da un certo punto di vista ha uno stile più simile al mio, soprattutto in frenata ed entrata di curva, mentre Lorenzo era più particolare. Guida molto bene”.