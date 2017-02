Valentino Rossi: "La moto va forte ma quest'anno sarà battaglia dura". Lorenzo: "Sono in crescita"

Valentino Rossi ha vissuto tre giornate non brillantissime, anche a causa anche di una sinusite che lo ha un po’ debilitato, però torna da Sepang con buoni riferimenti sul potenziale della sua Yamaha, migliorato soprattutto dal punto di vista aerodinamico, e la consapevolezza che anche gli avversari saranno difficili da affrontare…

" Alla fine sono abbastanza soddisfatto, perché il mio tempo sul giro è buono: sono 6° nella combinata e 5° di giornata, solo a un paio di decimi da Vinales, che ha fatto un tempone. Poi nel pomeriggio abbiamo trovato delle soluzioni molto positive e sono riuscito anche a guidare meglio. Siamo tutti molto vicini e questo è indice del fatto che sarà dura la battaglia quest’anno. In generale il feeling con la moto è positivo e ho trovato qualche cosa di interessante da migliorare. È stato un test difficile e lungo, ma un inizio positivo. Sono molto curioso di provare la moto a Phillip Island, fra qualche settimana, su una pista molto differente. C’è ancora da lavorare, anche sul mio fisico perché non sono in perfetta forma. "

Vinales: "Gran test, la moto è veramente veloce e il passo è incoraggiante"

“Sono contento, abbiamo fatto un gran test. Ieri abbiamo lavorato tanto sulla gara e mi sono sentito a mio agio con la gomma usata, i tempi erano molto buoni e anche oggi abbiamo mantenuto un buon passo. Sono molto soddisfatto perché ho tenuto costantemente l’1.59s". Così Maverick Viñales commenta il miglior tempo ottenuto nella ultima giornata di test MotoGp a Sepang, in Malesia. "Abbiamo provato molte cose in questi giorni e per l’Australia possiamo contare su un buon pacchetto, lavoreremo ancora molto. Difficile adesso dire cosa mi abbia più sorpreso della moto - ha aggiunto lo spagnolo - che per altro continueremo a sviluppare; è troppo presto e dobbiamo impegnarci tappa dopo tappa scegliendo le soluzioni migliori”.

Lorenzo: "Sono in crescita, che confidenza con la moto"

“Sono soddisfatto, ho migliorato i miei tempi. È stato un crescendo e in questi tre giorni ho sempre di più preso confidenza con la moto. Abbiamo abbassato di sette decimi il mio ultimo crono e ogni volta mi sono sempre di più avvicinato al limite, anche se mi manca ancora molto per poter essere veloce". Così Jorge Lorenzo, pilota della Ducati, commenta la terza e ultima giornata di test della MotoGp a Sepang, in Malesia. "Il box è molto motivato e stiamo lavorando bene, abbiamo accumulato molte informazioni per migliorare la Desmosedici; continueremo su questa strada", ha aggiunto lo spagnolo.

Dovizioso: "Riscontri positivi, bel miglioramento rispetto al 2016"

“Sono soddisfatto, abbiamo finito il programma di lavoro e abbiamo avuto tanti riscontri positivi specialmente sul feeling; è una cosa che non è successa l’anno scorso". Così Andrea Dovizioso, pilota della Ducati, commenta la terza e ultima giornata di test MotoGp sul circuito di Sepang, in Malesia. Lo sviluppo delle novità messe in campo dal reparto corse prosegue e i crono del forlivese sono da pilota da vertice dopo aver brillato sul passo gara con gomme usate. "C’è stato un grande miglioramento rispetto alla stagione 2016, riesco a giocare con la moto e l’anno scorso facevo fatica, abbiamo migliorato anche la percorrenza in curva ma credo che ci sia ancora da lavorare su questo aspetto soprattutto per essere vincenti", ha aggiunto il Dovi. "Il passo con le gomme usate è veramente buono. Il prossimo test a Phillip Island sarà molto importante perché la pista è tanto diversa da quella di Sepang, essere veloci anche lì sarà un’importante indicazione?, ha concluso il pilota italiano.