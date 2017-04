Valentino Rossi, Morbidelli, Fenati: l’Italia dopo 42 anni può davvero sognare la tripla corona?

Austin per il 5° anno di fila si è confermata Marquezland alla luce dell’ennesima vitoria vergata sul tracciato texano dal Cabroncito: però mai come quest’anno il tracciato texano ha regalato notizie positive al motociclismo italiano che per la prima volta in questo 2017 ha potuto festeggiare due vittorie e un secondo posto nella stessa domenica. Il trionfo di Romano Fenati in Moto3, la terza meraviglia di Franco Morbidelli in Moto2 e il secondo posto strappato con le unghie e coi i denti dal solito infinito Valentino Rossi, che su questo tracciato così fisico e zeppo di curve a sinistra, non era mai andato così veloce e bene. Il triplo podio nella medesima domenica non è un inedito per carità: lo scorso anno nel GP di Malesia a Sepang, Dovizioso e Bagnaia primeggiarono in MotoGP e Moto3 e Morbidelli chiuse 2° al traguardo alle spalle di Zarco nella classe media. La sensazione è che però quest’anno l’exploit di Austin potrebbe non rimanere un unicuum e c’è addirittura chi, volando con la fantasia, crede che possa essere la stagione giusta per vedere tre piloti italiani laurearsi campioni del mondo in tre classi differenti come è successo tre anni fa con i fratelli Marquez (MotoGP-Moto3) e Rabat (Moto2).

L’ultima ‘tripla corona’ tricolore 42 anni fa

Nelle 68 edizioni del motomondiale all’Italia è successo due volte di vincere nella stessa annata tre titoli iridati con tre piloti diversi. L’ultima volta risale al lontano 1975: il mitico Giacomo Agostini in sella a una Yamaha YZR500 conquistò il suo 15esimo titolo iridato (l’ottavo in classe regina), Walter Villa su Harley Davidson trionfò in 250 mentre il ternano Paolo Pileri dominò la 125 in sella a Morbidelli a due tempi, vincendo il suo primo e unico mondiale in carriera.

Le due annate in cui l'Italia ha fatto l'en plein di titoli

Anno 125/Moto3 250/Moto2 500/MotoGP 1950 Bruno Ruffo Dario Ambrosini Umberto Masetti 1975 Paolo Pileri Walter Villa Giacomo Agostini

Altri tempi… Basta questo riferimento per capire che si tratta di un’impresa titanica da realizzare ma mai dire mai. In fondo era dal 2008 che non avevamo due italiani in vetta al mondiale: ieri Marco Simoncelli in 250 e Valentino Rossi in MotoGP oggi Franco Morbidelli in Moto2 e l’immarcescibile VR46 in MotoGP. Alla fine di quella stagione i due amici furono entrambi campioni iridati, chissà che nove anni dopo la storia si possa ripetere.

Morbidelli uomo da battere in Moto2, Fenati e Rossi strada più complicata

La strada in discesa in questo momento sembra averla proprio il 'Morbido'. Forte di tre vittorie in tre gare e 12 podi in altrettante gare fra il 2016 e il 2017: il romano di Tavullia, sembra non avere rivali in Moto2. La sua Kalex sembra essere la moto più performante, il suo stile di guida implacabile e stilisticamente senza pecche appare inesorabile e all’orizzonte non sembrano intravedersi rivali in grado di togliergli il primato a questo pilota che ora che ha iniziato ad assaporare la vittoria non vuole più smettere…

" Abituarsi alla vittoria non è possibile. Vedo anche Valentino, nemmeno lui ci riesce dopo i tanti successi in carriera, figurarsi se posso assuefarmi io che ho iniziato solo ora "

Se Morbidelli gongola, Fenati e Valentino Rossi sono attesi a un percorso assai più tortuoso. Romano, tornato alla vittoria dopo un anno di digiuno in cui è stato cacciato dal team VR46, sembra avere ritrovato il feeling con la moto e un’atmosfera positiva nel box: i fratelli Cecchini, titolari del team Honda Snipers, hanno puntato forte sulle motivazioni di Fenati e gli hanno regalato quella fiducia incondizionato che il talentuoso pilota ascolano cercava. Ora per fare lo step successivvo e colmare il gap con Mir e Martin occorre che questa vittoria e questi piazzamenti sul podio diventino una regola. Facile a dirsi più che a farsi in una categoria intellegibile come la Moto3, dove ogni gara può succedere di tutto.

Valentino, invece si trova due brutte gatte da pelare come Vinales e Marquez: che ha quasi la metà dei suoi anni e una capacità di essere veloci e vincenti veramente straripanti. Il Dottore però sta migliorando il feeling con la sua Yamaha M1 in versione 2017, in gara riesce sempre ad alzare l’asticella e a mostrare quella freddezza per gestire i momenti difficili e delicati in gara che fuori. Se sarà sufficiente questa costanza per centrare il decimo mondiale è presto per dirlo, però certamente ne vedremo delle belle…