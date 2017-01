Valentino Rossi ritrova il sorriso: "Giornata positiva, siamo contenti"

Valentino Rossi (Yamaha): “È stata una giornata positiva, mi sentivo meglio e siamo riusciti a fare tanti giri; soprattutto siamo riusciti a lavorare con costanza. Avevamo molto da provare, un nuovo telaio, diverse soluzioni per l’elettronica e un po’ di gomme. Va tutto bene e siamo abbastanza contenti. Ho provato a fare un time attack, ho migliorato il mio tempo di ieri e sono in quarta posizione. È positivo”.

Marc Marquez (Honda): “Oggi non è stato il nostro giorno. Abbiamo avuto molti problemi e perdite di tempo ai box e poi ha avuto anche un inconveniente con l'altra moto. Ci vuole tempo per trovare la migliore messa a punto e abbiamo utilizzato la stessa di ieri con delle nuove parti. Domani se il tempo è ok cercheremo di migliorare ma il ritmo non è male. Abbiamo ancora molte cose da provare”.

Jorge Lorenzo (Ducati): “Un progresso molto soddisfacente. Ho provato a migliorare e ad ottenere di più dalla moto anche se tuttavia sono lontano dal mio limite. Abbiamo migliorato un po’ l’assetto e ho avuto conferma di quello detto ieri, necessito tempo e giri per arrivare vicino ai piloti di vertice e poter iniziare a guidare al limite”.

Andrea Dovizioso (Ducati): “Questa mattina non abbiamo avuto le condizioni migliori per provare a causa della pioggia. In ogni caso con quattro ore di lavoro effettuate abbiamo potuto testare molte cose. Le indicazioni ottenute sono molte e le sensazioni positive, ho un buon feeling con la moto. Adesso speriamo che il meteo giochi a nostro favore e domani la pista torni ad essere in buono stato per girare con la mescola morbida e abbassare i tempi”.