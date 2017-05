Valentino Rossi tranquillizza tutti con un selfie dall'ospedale. Dimesso già in giornata?

Valentino Rossi sta bene. La testimonianza arriva dal diretto interessato che ha scelto di farsi immortalare in un selfie insieme alle infermiere del reparto di rianimazione dell’Ospedale infermi di Rimini. Rossi ha trascorso una notte tranquilla svolgendo altri esami nel corso della mattinata in compagnia di mamma Stefania e dell’inseparabile Alessio Salucci, Uccio.

"Vale sta bene e sta riposando" il breve commento di Stefania Palma, madre di Rossi ai tanti giornalisti accampati fuori dall’ospedale di Rimini. Circondato da mamma Stefania e dal fratello Luca Marini, a puro titolo precauzionale è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, per motivi di privacy e riservatezza, dove potrebbe essere dimesso dopo terapie di 12 ore.

Il comunicato: "Valentino potrebbe essere dimesso in giornata"

" Dopo la diagnosi di un lieve trauma addominale e toracico di ieri a seguito di un incidente con la moto da cross, il pilota della Yamaha sta proseguendo in maniera positivo il proprio ricovero in ospedale. Il 38enne pilota italiano ha trascorso una notte tranquilla all’Ospedale Infermi di Rimini ed è stato visitato in mattinata dai dottori. Valentino ha ammesso di aver notato un diminuirsi del dolore al petto e all’addome rispetto alla sera precedente. Il dolore è il risultato di lievi lesioni epatiche e renali che non si sono evolute in ulteriori complicazioni. Valentino continuerà a ricevere cure nelle prossime 12 ore e, nel corso della giornata, verrà sottoposto nel corso della giornata a ulteriori test diagnostici di routine. Se l’esito di tali esami saranno positivi, il pilota sarà dimesso dall’ospedale in giornata. "

Uccio: "Valentino sta bene. Punta già al Mugello"

A fare il punto della situazione sulle condizioni di Valentino Rossi è stato Alessio Salucci, lo storico amico e braccio destro del campione pesarese che ai cronisti presenti all’Ospedale di Rimini ha detto che il Dottore freme per accorciare i tempi ed essere al meglio al Mugello…

" Vale sta bene, grazie a Dio. Ha dato una bella botta, comunque è tutto a posto. Adesso bisogna valutare nelle prossime ore il da farsi ma, conoscendolo, ci sono moltissime possibilità. Spero che fra oggi e domani torni a casa. I dottori sono stati bravissimi, lo hanno visitato, lo stanno curando e lui come sempre è una roccia, ogni ora va sempre meglio, sta bene, vuole soltanto tornare a casa e già vuole pensare al Mugello. La caduta è dispiaciuto ma sono cose che capitano in allenamento, però prima di questo week end, che forse è il week end più importante per noi e per lui, dispiace ancora di più, ma sono cose che possono accadere quando ti alleni. L'umore? Lui è fantastico, è già lì che punta, che spinge per tornare a casa e per pensare al Mugello per la prossima settimana. "

Studenti all'ospedale: "Vale tieni duro"

L’incidente con la moto da cross di Valentino Rossi ha inevitabilmente avuto un grandissimo eco in tutto il mondo. Sui social network tantissimi appassionati hanno rivolto messaggi di buona guarigione al Dottore, anche se gli studenti di un istituto superiore riminese “Marco Polo” di Rimini hanno fatto qualcosa di più recandosi nella sala d’aspetto dell’ospedale: consegnando a un infermiere del reparto di rianimazione dell’Ospedale ‘Infermi’, dove è ricoverato da ieri sera, una lettera indirizzata al nove volte campione del mondo in cui oltre ad augurgli una pronta guarigione lo invitano a partecipare a partecipare a dei progetti "contro la violenza" ma soprattutto per fargli gli auguri di buona guarigione. Questo il contenuto della lettera scritta su un foglio bianco…

" Buongiorno Valentino, siamo degli stagisti dell'aeroporto. Ti lasciamo questo messaggio, prima di tutto per augurarti un buon recupero e in secondo luogo per invitarti a partecipare a delle iniziative sul sociale e contro la violenza che svilupperemo in tutte le scuole medie della provincia di Rimini. Tieni duro!. "