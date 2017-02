Vinales è il re dei test di Sepang ma che equilibrio: Rossi 5° paga 2 decimi, Lorenzo 9° a 4 decimi

La tre giorni di test MotoGP a Sepang, la prima del 2017, si chiude nello stesso modo in cui si era chiusa la due giorni di prove a Valencia, l’ultima sessione del 2016: con Maverick Vinales a stampare il meglio tempo e guardare tutti dall’alto in basso.

Il 22enne golden-boy spagnolo, che a livello sentimentale ha interrotto la propria relazione con la pluri-campionessa di motocross Kiara Fontanesi, anche in Malesia ha mostrato un feeling incredibile con la Yamaha M1 e una grande naturalezza a portare al limite la moto e ad essere veloce sia in termini di passo che sul singolo giro. 1’59”368 il tempo fatto segnare da Maverick, che ha girato oltre due decimi più veloce del compagno di squadra Valentino Rossi, ed è riuscito anche a precedere un Marc Marquez che ha scelto l’ultimo giorno utile per sfilarsi la maschera e tornare a guidare ai suoi livelli. Alle spalle dei due spagnoli, troviamo Andrea Dovizioso, che si conferma la Ducati più performante in pista a 185 millesimi da Vinales.

Scorrendo una classifica veramente serrata e con distacchi minimi (sono ben 15 i piloti raccolti in un secondo) troviamo Pedrosa davanti a un Valentino Rossi, che ha continuato a lavorare (proprio come Vinales) sulla nuova carena con le ali “nascoste” che per ora gli offre risposte interessanti e gli permette di essere bilanciato e veloce. Sesto tempo per il sorprendente Alvaro Bautista con la Ducati clienti Aspar che si prende il lusso di precedere Stoner, che ha lavorato sullo sviluppo della GP17 evoluzione, ottavo Crutchlow: nono Lorenzo che paga meno di tre decimi dal compagno di squadra e ha continuato il proprio ambientamento con la Desmosedici. Chiude la top 10 Andrea Iannone, protagonista di una scivolata innocua a metà turno che gli ha fatto perdere un po’ di tempo ma non gli ha lasciato conseguenze.