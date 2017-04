Ancora a podio in Portogallo: l'eterno Sebastien Loeb non smette di sorprendere

Ci sono fenomeni che non tramontano mai. Campioni sportivi che continuano a lasciare il segno nonostante il passare degli anni. Nel 2017 Federer è riuscito a ritornare al successo in un Grande Slam, Buffon difende al meglio la porta della Juventus e della Nazionale, Marit Bjørgen domina nell sci di fondo da ormai 3 lustri, Valentino Rossi è ancora in testa al mondiale a 38 anni suonati. C'è anche un altro signore che, dopo praticamente vent'anni, continua a far parlare di se. Questo fenomeno è Sebastien Loeb.

Il fenomeno dei Rally

Loeb Rally AcrópolisEurosport

Francese classe 1974, decide a 21 anni di lasciare il lavoro di elettricista per provare a correre con le macchine. Gli inizi sono in gare di Rally locali francesi, dove ottiene buonissimi risultati, ma la mancanza di fondi gli impedisce di partecipare a molte gare. Comunque Citroen gli mette gli occhi addosso, portandolo sotto la sua ala protettiva nel 2001. Mai binomio fu più azzeccato. Dal 2002 debutta nel WRC, iniziando subito a vincere. Due anni dopo arriva il primo mondiale e da qui è un trionfo: nove titoli consecutivi, una quantità assurda di record battuti, un'epopea irripetibile nel WRC.

Il record della Pikes Peak

Dal 2013 qualcosa cambia: Il Gruppo PSA decide di spostare Loeb dal WRC ad altri campionati e il francese da grandissimo uomo squadra accetta. Citroen "presta" il fenomeno di Gap ai cugidi di Peugeot per la Pikes Peak, la cronoscalata più famosa al mondo. Naturalmente Seb la vince con il record della pista.

Il debutto nel WTCC

Loeb domine la matinée d’essais WTCC à BarceloneFIA WTCC

Nel 2014 Seb torna in Citroen nel gran debutto della casa francese nel WTCC. L'esordio del Double Chevron nel mondiale turismo è fantastico, quello di Sebastien un po' meno: per la prima volta si deve confrontare non più col cronometro, ma con degli avversari, ruota a ruota, all'interno di un circuito. Citroen vince tutto nel WTCC, non con Loeb, ma con José Maria Lopez. Nonostante questo Sebastien conquista sei gare in due anni, chiudendo entrambe le stagioni al terzo posto nella generale.

Il passaggio a Peugeot e il Rallycross

Dopo due anni nel WTCC, PSA decide di spostare definitivamente Sebastien da Citroen a Peugeot, facendo debuttare il francese alla Dakar e nel WRX. Due nuove avventure totalmente diverse tra loro. Nel Rally Raid più famoso al mondo Seb porta a casa un nono posto lo scorso anno e un secondo nel 2017, con ben 5 speciali vinte. Nel Rallycross conquista cinque podi (compreso quello di questo weekend in Portogallo) e una vittoria. Con questo successo Loeb è il primo e unico pilota ad aver vinto almeno una gara in ben 3 campionati ufficiali FIA (WRC, WTCC e WRX). L'ennesimo record di un fenomeno eterno che non ha ancora deciso di smettere di sorprenderci.