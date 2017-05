Da Fritz a Laverty, andare in moto è pericoloso perciò i piloti meritano rispetto e non fischi

Due settimane fa nel TT di Assen per la categoria europea Superstock 1000, Marvin Fritz è caduto ed è stato travolto da alcune moto che sopraggiungevano.

Sabato 13 maggio in gara-1 della SBK a Imola, Eugene Laverty, dopo un contatto con Alex Lowes alla Rivazza, si è ritrovato senza freni ed è stato costretto a lanciarsi fuori dalla moto per evitare guai peggiori. Il suo bolide si è schiantato a velocità pazzesca contro il muro, sino ad andare a fuoco.

Video - Laverty prende fuoco: bandiera rossa e vittoria a Davies 00:40

Parliamo di due incidenti con poche conseguenze. Laverty la mattina dopo era già in sella alla sua Aprilia, peggio è andata a Fritz che è ancora ricoverato in Olanda, ma sta abbastanza bene e quasi sicuramente tra qualche giorno potrà lasciare l'ospedale.

"Motorsport is dangerous"

Inutile fare giri di parole, assurdo negare l'evidente: il Motorsport è pericoloso. Non vuole essere retorica spicciola: lo sappiamo tutti noi appassionati, lo sanno i piloti di qualsiasi categoria che nascono e crescono in questo sport con la consapevolezza di rischiare in qualsiasi momento. Lo dimostrano i recenti incidenti di Jules Bianchi e Luis Salom, o l'ultimo triste caso di Billy Monger.

Certo, si può sempre migliorare e non bisogna mai abbassare la guardia. Ma nonostante gli enormi sforzi in termini di sicurezza nei circuiti di tutto il mondo, la morte e gli infortuni gravi fanno sempre parte del gioco.

Gli pseudotifosi

Spesso si sente dire "La Formula 1 è noiosa, rimango sveglio solo se in partenza c'è qualche botto". Oppure tifosi (o meglio "pseudo tifosi") che sperano e augurano a qualche pilota di schiantarsi contro un muro. Ecco: i veri appassionati non vogliono spettacolo grazie agli incidenti, vogliono vedere i piloti darsi battaglia e correre col coltello tra i denti per tutta la corsa, come è successo a Barcellona tra Hamilton e Vettel. Quella è l'essenza del motorsport, non certo voler vedere gare a eliminazione con tutti che cadono o si buttano fuori pista. Il Motorsport non è il calcio, non servono esagitati che guardano le corse in televisione o in pista inneggiando a qualche crash per rendere tutto più epico.

TUTTI i piloti meritano rispetto

Manichino Marc Marquez bruciato, MugelloEurosport

Dal primo all'ultimo, dal più forte al più scarso, da chi corre per talento fino a chi corre perché è pagante e pieno di soldi. TUTTI i piloti meritano rispetto. Il pericolo è sempre dietro l'angolo nel mondo delle gare, ma tutti questi ragazzi corrono il rischio, pur di coltivare e proseguire la loro passione. Il confine tra la vita e la morte è sempre molto sottile, tifosi, spettatori e appassionati devono avere sempre enorme verso chi ha scelto di intraprendere questo mestiere e questa carriera.

Tra poco ci sarà il Mugello

Tifosi Mugello sotto al podio, MotoGP, LaPresseLaPresse

Chi vi scrive lo scorso anno era al Mugello e ne ha viste di tutti i colori: dopo i fattacci del 2015 Lorenzo e Marquez erano costretti a camminare con la scorta, giravano manichini del Cabroncito bruciati tra i tifosi, innumerevoli erano le minacce di morte ai due spagnoli. Simpatie, antipatie, biscottoni, tutte cose che possono piacere o non piacere, ma augurare la morte di qualcuno o esultare per un caduta sono scene che ci si augura di non vedere più. Sarebbe un fantastico gesto di maturità da parte del pubblico. Vedere le colline toscane colorate da migliai di tifosi è sempre una emozione grandissima, un'esperienza da vivere almeno una volta nella vita. Gara fantastiche e tifo leale. Vivere uno spettacolo da ricordate è il massimo per tifosi e appassionati.