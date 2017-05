Da Sato fino ad Alonso: i piloti di Formula 1 sono i migliori al mondo?

Takuma Satō, Max Chilton, Alexander Rossi, Sebastien Bourdais per citare piloti attuali. Nel passato possiamo prendere in esempio Eddie Cheever, Alex Zanardi o Michael Andretti.

Quelli elencati sono piloti di adesso o del passato che oltre oceano hanno fatto un gran bene tra campionati americani e 500 Miglia di Indianapolis, mentre in Formula 1 sono stati pressoché comparse o delusioni.

Da Alex Rossi a Sato, da Zanardi ad Andretti. Tutte comparse o quasi in F1, vincitori negli States

Takuma Sato, vainqueur des 500 Miles d'IndianapolisGetty Images

Nel 2016 la prestigiosissima gara sul più famoso ovale del mondo è stata vinta da Alexander Rossi, uomo da cinque gare in carriera in F1 con la Marussia prima di sbarcare negli States e di trionfare nella 500 Miglia addirittura al debutto. Quest'anno è toccato al buon Takuma Sato, che in Formula 1 ha avuto risultati certamente migliori di Rossi, ma che comunque non è mai stato totalmente apprezzato dai colleghi quando correva. Famosa la critica di Schumacher dopo il GP del Belgio del 2005. In questa settimana si è messo in luce anche Max Chilton, o anche il povero Sebastien Bourdais, prima del grande crash: Bourdais in carriera ha vinto ben quattro Champ Cart in America, prima di passare in Formula 1 alla Toro Rosso nel 2008 insieme ad un giovanissimo Sebastian Vettel. Morale della favola: Seb andava a vincere a Monza e passava in Red Bull, con Bourdais umiliato. Infine non si può non parlare dei grandissimi Alessandro Zanardi o Michael Andretti: l'italiano in America è stato un fenomeno della categoria, mentre in Formula 1 ha raggranellato solo figuracce. Andretti, dopo grandi risultati in Champ Cart, ha debuttato in F1 nel 1993 in McLaren a fianco di Ayrton Senna. Non riuscì nemmeno a finire la stagione con la scuderia di Woking a causa degli scarsi risultati ottenuti e paragonati a quelli eccezionali conquistati dal brasiliano con la vettura poco competitiva di quell'anno.

Le parole di Hamilton e Schumacher

" Ho visto le qualifiche. Francamente...Fernando ha realizzato il quinto tempo. Questo cosa ci fa capire sulla Indy? Vederlo davanti a piloti che fanno quella categoria tutto l'anno è...interessante". "

Le frasi di Hamilton, condite da sogghigni e risate mentre sono state pronunciate, hanno fatto una discreta polemica. Tanti anni fa, precisamente nel 2001, anche Michael Schumacher disse frasi similari:

" "I feel Formula One is the highest challenge you can have in motor racing" "

Perché piloti mediocri in F1 riescono a fare bene in America? Perché uno come Alonso riesce ad andare fortissimo nella 500 Miglia, stando davanti a piloti che corrono costantemente in quel campionato, con appena due settimane di test alle spalle? Semplice: perché la Formula 1 è il meglio del Motorsport e, naturalmente, ci sono i migliori piloti al mondo.

I piloti di F1 sono i migliori al mondo

Fernando Alonso (McLaren-Honda Andretti) | Indy500Getty Images

Basta vedere la difficoltà delle piste, la complessità delle vetture, la grandiosità tecnologica dei motori. Tutto è spinto all'ennesima potenza in F1 e, di conseguenza, i driver di questa categoria hanno una preparazione tecnica superiore al resto dei colleghi di tutte le altre. Fernando Alonso è un fenomeno, uno che in F1 ha vinto sicuramente meno di quanto meritato, ma è un campione, uno dei migliori di sempre, e anche in questo weekend a Indianapolis lo ha dimostrato, navigando per quasi 180 giri nel gruppetto di testa, andando davanti anche per qualche tornata. Nigel Mansell, appena dopo aver vinto il mondiale in F1 nel 1992, sbarcò in Indycar con la Lola, vincendo subito il mondiale al debutto. Anche Emerson Fittipaldi, dopo aver vinto due titoli di Formula 1, riuscì a vincerne altrettanti in America. Insomma, tutto è ingigantito in F1: se riesci a starci, puoi vincere ovunque, in qualsiasi altra categoria. Il viceversa non è invece scontato.

Chi dall'America ha vinto in Formula 1

Come detto, il viceversa non è scontato. Sono in pochi ad essere passati dall'Indy alla F1 e ad aver avuto successo. Juan Pablo Montoya è riuscito a togliersi diverse soddisfazioni ad inizio anni 2000, andando comunque lontano dal vincere il titolo. Cosa invece riuscita a Jacques Villeneuve, a Jim Clark e a Mario Andretti, in epoche comunque differenti. L'inarrivabile, al momento, rimane Graham Hill, unico a vincere la famosa Tripla Corona (trionfare a Indianapolis, nel GP di Monaco (o mondiale F1) e alla 24 ore di Le Mans). Alonso al momento ha perso la sfida, ci riproverà sicuramente.