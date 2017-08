Dal 2019 tornerà in calendario il GP di Finlandia al Kymi Ring

Da oggi è ufficiale: dal 2019 il circus del Motomondiale sbarcherà al KymiRing nella città di Litti per il ritrovato Gran Premio di Finlandia. In passato si erano disputate cinque edizioni di questa gara che manca dal 1982 nel calendario (dove era stato inserito nel 1962). La conferma è arrivata per mezzo di una conferenza stampa presso l’Helsinki Music House alla presenza, anche, di Carmelo Ezpeleta amministratore delegato di Dorna.

Il circuito KymiRing è ancora in fase di costruzione (aprirà i battenti nel 2018), ma prevederà una grande impatto a livello economico nella zona meridionale della Finlandia. Si parla di circa 100.000 spettatori attorno al nastro d’asfalto di 4,6 chilometri. Una pista moderna e all’avanguardia con 17 curve, diversi cambi di pendenza e vie di sicurezza notevoli.

Il commento di Carmelo Ezpeleta: “Annuncio con grande piacere questo accordo che porterà la MotoGP al KymiRing dal 2019. Questo è un grande giorno per noi perchè riportiamo il Motomondiale in una terra che vive e ama i motori. Il tracciato è splendido, veloce e sicuro, per cui ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questo ritorno”.

Gli fa eco Kari Sohlberg, presidente del consiglio direttivo del KymiRing: “La MotoGP è uno degli sport più famosi del mondo e questo accordo quinquiennale con Dorna non può che portare un significativo impatto nel mondo del Motorsport finlandese e della nazione in generale”.

