Dopo il trionfo di Indy, Takuma Sato rovina la sua gara a 5 giri dalla fine

Dopo lo spettacolo della 500 Miglia di Indianapolis e le gare di settimana scorsa di Detroit, è tornato in pista il mondiale Indycar sul velocissimo ovale del Texas Motor Speedway. A vincere è Will Power che si rilancia in ottica mondiale, davanti a Tony Kanaan e a Simon Pagenaud.

Takuma Sato ancora protagonista

Takuma Sato is seen during practice for the Indianapolis 500 at Indianapolis Motor Speedway on May 18, 2017 in Indianapolis, InGetty Images

Ma a far parlare di sé è sempre il solito Takuma Sato. Dopo la straordinaria, quanto sorprendente, vittoria al fotofinish alla 500 Miglia, il giapponese è autore in Texas di una corsa gagliarda, rovinata però nelle ultime tornate. Il disastro Takuma lo commette a 5 giri dalla fine quando, inseguendo Power e affiancando il leader del mondiale Scott Dixon, mette le ruote nell'erba, perdendo il controllo della sua vettura. Il crash è inevitabile, con Sato che carambola addosso all'incolpevole Dixon per poi finire nelle barriere.

Un gran peccato per il giapponese che si trovava in un momento di forma veramente eccellente. Tra l'altro Sato ha messo fuori gara anche Dixon, facendogli perdere tantissimi punti nel mondiale. Scott rimane saldamente in testa alla graduatoria nonostante lo zero preso, davanti a Pagenaud, Sato, Castroneves e Power.