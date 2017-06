Dopo l'incidente in F4, Billy Monger torna ad allenarsi grazie ad un simulatore

Sono passate sei settimane da quel tragico giorno, il 20 Aprile. In quella data, il 17enne Billy Monger, giovane pilota della scuderia JHR Developments, stava disputando la terza gara a Donington Park e, in una fase di gara non si era accorto che sulla sua stessa traiettoria c’era un’altra vettura, quella del finlandese Patrik Pasma. Quel fortissimo e cruento botto è stato l’inizio di un calvario. Al povero Billy Monger sono state amputate entrambe le gambe per le gravi ferite riportate ma nemmeno questo è riuscito a spezzare il suo sogno.

Sei settimane dopo appunto, sal suo letto d’ospedale al Queen's Medical Center, Billy Monger ha dichiarato:

" Voglio tornare a correre "

Così il Team Carlin ha creato per lui un vero e proprio simulatore di corsa, adattato alle condizioni fisiche di Billy e un suo compagno di squadra, Jamie Caroline ha twittato proprio una foto che ritrae “Billy Whizz” in azione sul suo nuovo bolide viola.

James Pull, altro compagno, ha persino aggiunto un video di Billy in azione:

" Billy è una leggenda, è la determinazione, è senza limiti "