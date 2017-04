Formula Indy, il 3 maggio primo test per Alonso a Indianapolis

Fernando Alonso il prossimo 3 maggio effettuerà il primo test sul circuito di Indianapolis in vista della 500 miglia in programma il 28. Lo ha annunciato su Twitter la McLaren. Il pilota spagnolo - si legge su Marca - volerà negli Stati Uniti subito dopo il Gran Premio di Russia in programma fra due settimane. Il test del 3 maggio durerà circa otto ore, un tempo più che sufficiente per Alonso per adattarsi alla nuova vettura e al circuito ovale. L'ex pilota della Ferrari si è posto come obiettivo per questa fase della sua carriera di vincere la così detta 'Tripla corona' un riconoscimento non ufficiale per quei piloti capaci di vincere le tre gare più prestigiose nel motorsport. Alonso ha già vinto il Gran Premio di Montecarlo, mancano appunto la 500 miglia di Indianapolis e la 24 ore di Le Mans.