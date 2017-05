Grande festa per il MinardiDay a Imola: in oltre 5.000 per ricordare la scuderia di Faenza

Tutto nacque con un ingegnere, un pilota e un piccolo staff. Qualche tecnico che conosceva nei dettagli tutta la vettura e una solo monoposto iscritta al campionato. A Rio de Janeiro, oltre 32 anni fa, debuttava la Minardi in pista. Oggi, a oltre 10 anni dal ritiro, siamo ancora qui a parlarne.

In 5000 a Imola per il Minardi Day

La passione per i motori non ha limiti, lo dimostrano gli oltre 5000 appassionati che hanno gremito le tribune di Imola per il secondo Historic Minardi Day. Nonostante un tempo inclemente che ha portato all'interruzione durante la prima giornata per pioggia, l'evento è stato un successo ancora migliore della precedente edizione. Una due giorni fatta di sport, di storia, di motori e di nostalgia di un qualcosa che, purtroppo, non c'è più.

La seconda edizione

Sul circuito del Santerno è andata in scena la seconda edizione del Minardi Day, manifestazione nata e creata da Gian Carlo Minardi per ricordare la fantastica scuderia faentina che corse in Formula 1 dal 1985 al 2005. Vent'anni non certo di successi, ma il mito della squadra italiana è vivo nel cuore degli appassionati, che in tantissimi si sono presentati in Emilia a guardare le 25 vetture della casa italiana, più tante altre storiche vetture del mondiale di F1 tra cui Ferrari, Williams, Dallara e Fondmetal. A queste, si sono aggiunte anche una trentina di monoposto di F2, F3 e vetture Gran Turismo storiche. Oltre a Minardi e famiglia, sono molti i piloti che hanno accettato di esserci. Presenti all'evento Pierluigi Martini, Luca Badoer, Gaston Mazzacane, Roberto Moreno, Alessandro Nannini, Emanuele Pirro, Andrea Montermini, Gabriele Tarquini, Nicola Larini e Riccardo Patrese. Tanta gente per riportare la Formula 1 sempre più vicina ai tifosi, in modo di riavvicinarla allo sport più bello.

Gian Carlo Minardi scende in pista

Ma quello che tutti aspettavano è accaduto domenica mattina alle ore 11.30: Gian Carlo Minardi, a 70 anni suonati, è sceso in pista per la prima volta a bordo di una Minardi di F1. Il boss della storica scuderia è salito su una M192 messa a disposizione del famoso collezionista olandese Frits Van Eerd e ha potuto debuttare su una Formula 1 per un intero giro di pista del Santerno. Un evento assoluto, accompagnato dal boato della folla. Nonostante le gomme slick e la pista bagnata, Minardi è riuscito a chiudere il suo giro senza patemi. "Ho realizzato il mio sogno" ha detto a fine prova. Ha addirittura stabilito un record, quello di tempo più lento fatto a Imola su una Formula... Poco male, se il suo sogno è stato realizzato, il mito Minardi prosegue ancora.