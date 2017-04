Al via l’edizione 2017 della Carrera Cup Italia, primo round a Imola

Con numeri e qualità in aumento, la prestigiosa serie inizia la stagione agonistica dal 28 al 30 aprile sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola con le prime due gare, per le quali è prevista la diretta TV su Eurosport 2 e DMAX, canali del gruppo Discovery Italia. Fin dal primo dei sette round in calendario la Carrera Cup Italia promette un fine settimana di sport e spettacolo a tutto motori presentando una entrylist ben equilibrata con 19 iscritti tra piloti già protagonisti e vincenti negli anni scorsi, gentlemen drivers e rookie desiderosi di mettersi subito in mostra. A Imola si entra nel vivo da venerdì con la disputa di due sessioni di prove libere. La prima, di 30 minuti, alle 12.45 è riservata ai gentlemen drivers della Michelin Cup, mentre la seconda è in programma per tutti i protagonisti dalle 17.30 alle 18.15. Sabato è giornata intensa a iniziare dalle prove di qualificazione che dalle 10.10 alle 10.55 decideranno la griglia di partenza per gara 1, i cui semafori si spegneranno alle 17.40. Gara 2 concluderà il programma del monomarca Porsche con start alle 10.10 di domenica.

Diretta TV per le gare

Per la prima tappa e per l'intera stagione è garantita una copertura televisiva in diretta e in HD. Gara 1 di ciascun weekend sarà trasmessa da Eurosport 2 a partire dalle 17.30, mentre gara 2 andrà sempre in diretta su DMAX a partire dalle 10.00. Voce storica della serie, Guido Schittone dirigerà la telecronaca affiancato da Alessandro Baccani, a sua volta impegnato lo stesso weekend nel Campionato Italiano GT al volante di una vettura di Stoccarda. Camilla Ronchi sarà invece volto e voce di supporto dalla griglia di partenza e dalla corsia box. Eurosport 2 è visibile sui canali 211 (HD) e 268 di Sky e sul canale 373 di Mediaset Premium. DMAX è invece visibile sul canale 52 del digitale terrestre, sui canali 136 e 137 (DMAX+1) della piattaforma Sky e sul canale 28 di Tivùsat. Le due gare saranno trasmesse in live streaming sempre in HD anche sul sito ufficiale del prestigioso monomarca - www.carreracupitalia.it e su https://it.motorsport.com il network italiano di www.motorsport.com.

Nuovo format

Nel 2017 cambia il format dei weekend della Carrera Cup Italia, che torna alla formula “sprint” delle due gare da 28 minuti + 1 giro. Gli appuntamenti si aprono con una sessione di prove libere riservata a Gentlemen e Ladies, seguita da una seconda da 45 minuti per tuti gli iscritti. All'insegna della spettacolarità è il format delle prove di qualificazione: si inizia con la Q1 da 25 minuti, quindi breve pausa e Q2 da 15 minuti dove a giocarsi la pole position di gara 1 saranno i migliori 8 piloti della prima qualifica. La griglia di partenza di gara 2 sarà invece definita in base all'ordine di arrivo di gara 1 con le prime sei posizioni invertite.

Per la classifica di campionato saranno validi i migliori 13 risultati ottenuti nei 7 doppi appuntamenti in calendario. In ogni gara prenderanno punti i primi 10 secondo lo schema 20 punti al primo e poi 15-12-10-8-6-4-3-2-1 in gara 1 e 16 punti al primo e poi 12-10-8-6-5-4-3-2-1 in gara 2. La pole della sola gara 1 assegna ulteriori 2 punti, mentre 1 punto andrà al pilota autore del giro più veloce in entrambe le gare. Nella Michelin Cup i punti premiano i primi sei: 10-8-6-4-2-1 sia in gara 1 sia in gara 2.

I Protagonisti

Diciannove sono i piloti pronti a schierarsi a Imola in rappresentanza di cinque team. Unico ad aver già vinto, nel 2013, la Porsche Carrera Cup Italia è Enrico Fulgenzi, che si ripresenta al via con l'obiettivo di fare il bis, stavolta sotto le insegne del team Ghinzani Arco Motorsport, che a sua volta cerca il primo acuto nella serie. Oltre al pilota marchigiano, la scuderia lombarda schiera nella serie il rookie Daniele Cazzaniga e quattro piloti tra i gentlemen della Michelin Cup: Roberto Minetti, Federico Reggiani, Hans-Peter Koller e Ivan Jacoma, tutti già visti in azione nello shakedown collettivo disputato a Misano il 4 aprile. Sei in totale sono anche le vetture che sul circuito del Santerno difenderanno i colori della Dinamic Motorsport, tra i quali ci sono Gianmarco Quaresmini, autentica sorpresa nel preview di Misano con il miglior tempo assoluto, il rookie Jonathan Giacon e la lady bresciana Francesca Linossi, prima donna ad aver preso parte al monomarca tricolore Porsche alla fine della scorsa stagione.

Nella Michelin Cup torna Alex De Giacomi, che ha vinto le ultime due edizioni del trofeo che porta il nome del fornitore ufficiale di pneumatici della serie, al quale si aggiungono Niccolò Mercatali e Stefano Zanini. Nel team Tsunami RT, campione lo scorso anno con il francese Côme Ledogar, è approdato Alessio Rovera, terzo nella classifica finale 2016 e intenzionato a riproporsi ai vertici fin da Imola. Ad affiancarlo nel team ucraino con base a San Marino ci saranno i fratelli Carlo e Lino Curti, quest'ultimo iscritto fra i gentlemen. Sodalizio storico nella Carrera Cup Italia è la Ebimotors, che riparte promuovendo” il rookie Riccardo Pera, vincitore del Cayman GT4 Trophy Italia 2016, e il gentlemen Livio Selva. Torna invece nel prestigioso monomarca dopo qualche anno il team Bonaldi Motorsport con Simone Pellegrinelli, pilota di esperienza ma alla prima stagione nella Carrera Cup Italia, e Walter Ben, iscritto nella Michelin Cup.

Scholarship Programme

Grande è l'opportunità di formazione e crescita del Porsche Scholarship Programme, il progetto di coaching riservato agli under 26 che riguarda 6 piloti selezionati da Porsche Italia che verranno seguiti da un pool di specialisti per tutta la stagione e a cui saranno dedicate attività di coaching specifiche. Il pilota vincitore del programma italiano, che sarà selezionato nella prima gara di settembre, parteciperà poi all’International Shoot Out Scholarship Programme: il vincitore riceverà un budget di 200.000 euro e il biglietto di ingresso nella Porsche Mobil1 Supercup come pilota Junior ufficiale Porsche. Gli under 26 selezionati nella Carrera Cup Italia 2017 sono Daniele Cazzaniga, Jonathan Giacon, Francesca Linossi, Gianmarco Quaresmini, Riccardo Pera e Alessio Rovera.

Calendario Carrera Cup Italia 2017:

29-30 aprile Imola

3-4 giugno Misano

24-25 giugno Vallelunga

15-16 luglio Mugello

9-10 settembre Imola

30 settembre-1° ottobre Mugello (Porsche Festival)

21-22 ottobre Monza.