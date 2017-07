Confermata la terza edizione del Porsche Festival

Dopo il successo delle edizioni precedenti torna il Porsche Festival edizione 2017 sulle emozionanti curve dell’autodromo del Mugello. La kermesse dedicata ai possessori e agli appassionati del marchio di Zuffenhausen sarà un vero e proprio contenitore di eventi. Per la prima volta nella propria storia il Porsche Festival ospiterà due gare della Carrera Cup Italia, il campionato monomarca che si disputa con le Porsche 991 GT3 Cup pilotate da alcuni tra i migliori talenti dell’automobilismo sportivo. Le due corse, in programma la domenica, faranno da contorno alle tante sorprese che Porsche Italia offrirà ai partecipanti.

Come l’opportunità di vivere in prima persona le emozioni della pista, anche accompagnati dai piloti-istruttori della Porsche Driving Experience. Per i possessori di modelli Cayenne e Macan sono previsti specifici percorsi off road, mentre i proprietari di Panamera potranno partecipare ad un esclusivo percorso lifestyle alla scoperta delle eccellenze toscane. Sabato e domenica il Festival vivrà i momenti più intensi con la Parata, quando tutti i possessori Porsche si raduneranno sul rettifilo del Mugello. Il paddock dell'autodromo toscano si trasformerà nel villaggio Porsche dove si svolgeranno innumerevoli attività: dai confronti con i tecnici sulle caratteristiche della produzione di Zuffenhausen alle simulazioni virtuali. Oltre a tutta la gamma, saranno anche esposte vetture che hanno fatto la storia della Casa provenienti dal Museo Porsche di Stoccarda.

Un’area all’interno del villaggio verrà dedicata ai più piccoli che, giocando, prenderanno confidenza con il mondo Porsche e, grazie alla Young Driver Experience, i ragazzi dai 14 ai 17 anni potranno vivere l’emozione di guidare una vera Porsche. L’organizzazione ha anche pensato agli accompagnatori, che avranno la possibilità di sfruttare la collaborazione tra F.A.I (Fondo Ambiente Italiano) e Porsche Italia per visitare una delle loro aree tutelate e restaurate.