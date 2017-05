Venti piloti al via del secondo round a Misano

Sono 20 i piloti pronti a riaccendere i motori della Carrera Cup Italia 2017. Il secondo round del monomarca Porsche con protagoniste le 911 GT3 Cup, molto atteso dopo le sorprese e lo spettacolo dell'esordio a Imola, è in programma da venerdì 2 a domenica 4 giugno sul circuito di Misano Adriatico. Due le gare da 28 minuti + 1 giro che daranno la possibilità agli inseguitori e ai nuovi arrivati in campionato di riaprire la caccia agli attuali leader in classifica, il lucchese Riccardo Pera nell'assoluta e lo svizzero Ivan Jacoma fra i gentlemen della Michelin Cup, mentre fra i team guida la compagine comasca della Ebimotors. Gara 1 si disputa sabato alle 17.45 con differita tv su Eurosport 2 alle 22.25 mentre gara 2 va in scena domenica alle 9.45 in diretta su DMAX.

Aumentano dunque l'agonismo e i protagonisti della Carrera Cup Italia. Nella entrylist per la tappa al Misano World Circuit c'è perfetta parità fra piloti Pro e Gentlemen grazie agli arrivi del 19enne pistoiese Matteo Gonfiantini sotto le insegne Tsunami RT – Centro Porsche Padova e, nella Michelin Cup, del bergamasco Roberto Minetti con la vettura “targata” Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Roma, protagonista nei test collettivi a inizio stagione sul circuito romagnolo ma assente in gara a Imola. Con le 911 GT3 Cup del team del già F1 Piercarlo Ghinzani arrivano al secondo round e promettono scintille gli immediati inseguitori di Pera: il marchigiano e già titolato 2013 Enrico Fulgenzi (Centro Porsche Latina), vincitore di gara 2 a Imola, e il brianzolo Daniele Cazzaniga (Centri Porsche Milano). Oltre a Jacoma e Minetti, nella Michelin Cup la squadra bergamasca schiera invece anche Federico Reggiani (Centri Porsche Roma) e Hans-Peter Koller (Centri Porsche Milano). In casa Ebimotors tutto è pronto per la difesa e il rilancio delle leadership piloti e team. Il 17enne rookie Riccardo Pera, che è stato anche il migliore fra i giovani selezionati da Porsche Italia per il progetto di coaching dello Scholarship Programme, ha sorpreso tutti a Imola con la vettura del Centro Porsche Verona conquistando la vittoria in gara 1 e il terzo posto in gara 2 dopo una spettacolare rimonta e ora in riviera è atteso alla conferma. Il compagno di squadra Livio Selva (Centro Porsche Firenze) cercherà invece riscatto fra i gentlemen dopo l'uscita di pista all'esordio stagionale.

Riscatto dopo la sfortunata gara 2 e i problemi al cambio di Imola è quello che vuole pure Alessio Rovera, il 21enne varesino di Tsunami RT – Centro Porsche Padova che punta dritto al titolo dopo il terzo posto del 2016. Ad affiancare Rovera e il debuttante Gonfiantini nel team ucraino con base a San Marino ci saranno i confermati fratelli Curti, Lino e Carlo, entrambi sempre con le vetture del Centro Porsche Padova. Quinto nella classifica assoluta e in continua progressione all'esordio, Simone Pellegrinelli, alla prima stagione nel monomarca tricolore, punta a migliorare ancora con il team Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo, compagine lombarda che nella Michelin Cup cura pure la vettura del toscano “Walter Ben”.

Fra i Pro a Misano andranno a caccia di rivincite gli under 26 del team Dinamic Motorsport che, tra sfortune e qualche eccesso di foga, a Imola non sono riusciti a concretizzare risultati a portata di mano: Gianmarco Quaresmini (Centro Porsche Bologna), che proprio a Misano è stato il più veloce nei test prestagionali, Jonathan Giacon (Centro Porsche Treviso) e Francesca Linossi (Centro Porsche Brescia), tutti e tre giovani promesse dello Scholarship Programme insieme a Pera, Cazzaniga e Rovera. Diretti inseguitori di Jacoma, nella Michelin Cup il team emiliano tornerà alla carica con Niccolò Mercatali (Centro Porsche Bologna), Stefano Zanini (Centro Porsche Modena), vincitore della categoria in gara 1 a Imola, e il campione in carica Alex De Giacomi (Centro Porsche Mantova).

Il programma completo del fine settimana al Misano World Circuit si aprirà proprio con i piloti gentlemen della Michelin Cup, che venerdì 2 giugno entreranno in azione per primi nella mezzora di prove libere a loro riservata con semaforo verde alle ore 12.55. Dopo le verifiche sportive del primo pomeriggio, tutti i protagonisti della Carrera Cup Italia saranno in pista per le libere 2 dalle 17.15 alle 18.00, 45 minuti cruciali per la messa a punto delle 911 GT3 Cup, da questa stagione tutte fornite con il nuovo sistema ABS, in vista di qualifiche e gare. Sabato 3 giugno la Porsche Qualifying 1 è in programma alle 9.40, seguita dopo la pausa di 5 minuti dalla PQ2 alle 10.10, che in un quarto d'ora ad alta tensione deciderà le prime quattro file dello schieramento di gara 1, per le quali si sfideranno gli 8 piloti più veloci della PQ1. Gara 1 si disputa sempre sabato con partenza alle 17.45, mentre gara 2 concluderà il secondo appuntamento della Carrera Cup Italia domenica 4 giugno con partenza alle 9.45, con griglia invertita dei primi 6 classificati di gara 1. Oltre che in tv, le due corse saranno trasmesse in diretta streaming su www.carreracupitalia.it, mentre fin da venerdì è possibile seguire gli aggiornamenti dell'intero weekend sulla pagina facebook ufficiale del monomarca (www.facebook.com/carreracupitalia1).

LE CLASSIFICHE

ASSOLUTA: 1. Pera 32 punti; 2. Fulgenzi e Cazzaniga 24; 4. Rovera 17; 5. Pellegrinelli 11.

MICHELIN CUP: 1. Jacoma 18 punti; 2. Mercatali 14; 3. Zanini 12; 4. Koller 8; 5. De Giacomi 6.

TEAM: 1. Ebimotors 30; 2. Ghinzani Arco Motorsport 28; 3. Tsunami RT 17; 4. Bonaldi Motorsport 16; 5. Dinamic Motorsport 15.