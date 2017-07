SUV in pista mentre sopraggiunge la monoposto: tragedia sfiorata, ma la sicurezza?

Episodio veramente controverso nelle prove libere dell'ADAC Formula 4 a Oschersleben. Poteva finire tutto in grande tragedia, fortunatamente si è concluso "solo" con tante polemiche e con una multa da 20.000 euro. Vediamo nei dettagli l'accaduto.

Bandiera Rossa: entra il SUV ma Sophia continua a tirare

Siamo al venerdi sul circuito tedesco, e durante le libere della F4 un veicolo si ferma in pista. Viene esposta la bandiera rossa e un SUV entra sul tracciato per rimuovere l'auto ferma. Sophia Floersch, 16enne pilota, però non rallenta, continua a correre ad alta velocità fino ad arrivare nel punto incriminato. Li c'era il SUV pronto a fare manovra, Sophia all'ultimo riesce ad evitare il mezzo finendo nell'erba. La multa è arrivata in quanto la pilota ha postato sui suoi profili social il video dell'accaduto senza l'autorizzazione dell'ADAC.

Ancora carenza di sicurezza

Tante polemiche sono sorte successivamente: la bandiera rossa è stata esposta, ma la Floersch non se n'è accorta e ha continuato a correre al massimo. Però il mezzo di soccorso è entrato in pista troppo presto, causando una situazione di estremo pericolo sul circuito. Fortunatamente Sophia è stata abile ad evitarlo