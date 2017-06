Tourist Trophy: ancora una vittima, morto il britannico Davey Lambert

Londra (Regno Unito), 7 giu. (LaPresse/Reuters) - Il pilota britannico Davey Lambert è morto in seguito all'incidente che ha segnato la gara di Superbike di domenica del Tourist Trophy, la tradizionale competizione motociclistica che si corre sull'isola di Man. Lo hanno comunicato gli organizzatori. Il 48enne pilota era caduto nel terzo tratto della corsa, a Greeba Castle, ed è stato soccorso sul luogo prima di essere trasportato in elicottero al Nobles Hospital. Successivamente è stato trasferito all'Aintree Hospital di Liverpool, dove è morto. Il TT, la cui prima edizione risale al 1907, è considerata una delle più competizioni motoristiche più pericolose. Includendo il Manx Grand Prix che si tiene tra fine agosto ed inizio settembre sono stati oltre 250 i piloti morti in gara.