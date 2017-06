Il TT continua a mietere vittime: tre morti in 24 ore

L'Isola di Man continua a essere uno dei posti più pericolosi al mondo per le corse dei motori. Anche quest'anno il Tourist Trophy enrta nel vivo e purtroppo - come al solito - il tragico bollettino delle vittime sale.

Siamo infatti a 255 decessi dal giorno in cui la corsa motociclistica prese il via per la prima volta e in questi ultimi due giorni il bilancio è già di tre piloti scomparsi.

Il primo è stato Davey Lambert, spirato all'ospedale di Liverpool martedì sera per le conseguente di un gravissimo incidente avuto domenica nella categoria Superbike. Il secondo, nella giornata di mercoledì, è stato Jochem van den Hoek, finito fuori strada durante il primo giro delle Superstock.

Nella nottata tra mercoledì e giovedì è venuto a mancare Alan Bonner, morto dopo un violentissimo schianto durante le prove della categoria Senior. La gara successiva è stata rinviata alla giornata di giovedì, mentre fortunatamente un altro incidente (un sidecar piombato sulla folla di spettatori) si è risolto senza gravi conseguenze.

Le gare in programma sono ancora molte e purtroppo il rischio è sempre altissimo: nello scorso anno le vittime furono quattro. Un tempo il TT era la tappa britannica del motomondiale (dal '49 al '76), ma fu tolta dopo le vibranti proteste dei piloti di allora (tra cui il nostro Giacomo Agostini), perché considerata troppo pericolosa. Non avevano tutti i torti: questa è la 98esima edizione dal 1907 e 255 morti vogliono dire una media di 2.6 morti a edizione. Un tributo molto alto da pagare a una corsa che per molti resta comunque sacra.