Coronel esce di pista e finisce contro l'auto dei pompieri: ma la sicurezza?

Il pilota del Team ROAL Motorsport ha accusato un problema alla sua gomma anteriore sinistra, andando lungo ad una curva a destra del circuito portoghese di Vila Real, finendo nella via di fuga. Inspiegabilmente in quella zona non c'erano barriere, e così la Chevrolet RML, passando in una aiuola e sfiorando un palo della luce, è finita contro un camioncino dei pompieri. Per Coronel nessun danno, neanche per i pompieri a bordo del mezzo. I tecnici invece non sono riusciti a mettere a posto la vettura, troppo danneggiata, e così Coronel ha dovuto guardare da spettatore le due gare del weekend.

Ma la sicurezza?

Al di là dell'episodio ai limiti del ridicolo, salta all'occhio una cosa: ma perché non c'erano barriere? Perché la vettura del pilota è finita così addosso ad un veicolo a bordo pista? L'incidente di Bianchi non ha insegnato nulla alla FIA? Alla fine nessuno si è fatto male, ma cosa sarebbe successo se non ci fosse stata la vettura dei pompieri? Coronel sarebbe finito dentro una casa? Avrebbe investito qualcuno? Tutte domande assolutamente lecite, soprattutto perché si parla del Mondiale Turismo, non certo la gara di quartiere.