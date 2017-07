Tragedia alla 24 ore di Catalogna, Enric Saurì perde la vita sul circuito di Montmelo

Il 2017 continua ad essere un anno tremendo per il motociclismo. E’ di poche ore fa la notizia del tragico incidente che ha funestato la 24 ore di Catalogna, Endurance che ogni anno va in scena nel mese di luglio sul tracciato del Montmelò, e in cui ha perso la vita il motociclismo spagnolo Enric Saurì.

Al via con la Yamaha YZF-R1 numero 54 del team Motos Gaspar Granollers Yamaha, concessionario dove lavorava nella vita di tutti i giorni, il 33enne esperto pilota ha perso il controllo della sua moto alla curva uno, in modo assolutamente anomalo, sbattendo violentemente contro le protezioni ad altissima velocità. Sin dai primissimi istanti le condizioni di Sauri sono parse disperate. Trasportato all’Hospital General de Granollers, per il centauro iberico non c’è stato purtroppo nulla da fare: alle 16:47 in punto è stato ufficialmente comunicato il suo decesso dall’ufficio stampa del circuito catalano, che torna a piangere un pilota 13 mesi dopo la tragica scomparsa di Luis Salom.

L’organizzazione della 24 Ore di Catalogna non ha deciso di sospendere la manifestazione, ma la memoria di Sauri sarà ricordato con un minuto di silenzio mentre tutte le cerimonie di premiazione sono state cancellate.