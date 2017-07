WEC e DTM a rischio estinzione, Formula E sempre più attraente e ricca di case e nomi forti

E' un momento di grande cambiamento nel mondo del motorsport. Un periodo difficile per alcune categorie, anni invece estremamente floridi per altre. Sono stati giorni di novità per il WEC, il DTM e la Formula E. Andiamo a ricapitolare cosa è successo e ad analizzare i futuri scenari.

Mercedes lascia il DTM

Il marchio della Stella c'era sin dalla rinascita del DTM, nel 2000, correndo sempre con moltissime vetture. Attualmente Mercedes ne aveva sei in pista, dal 2019 non ce ne saranno più. Audi e BMW si ritroveranno sole tra due anni, senza l'avversario di tante battaglie e di moltissime vittorie. Mercedes lascia il Deutsche Tourenwagen Master dopo ben 10 titoli mondiali e qualcosa come 183 gare vinte. Una "mazzata" alla categoria, come ha detto letteralmente Gerhard Berger, il boss della categoria, mentre BMW e Audi hanno subito detto di voler prendere tempo e di valutare attentamente i loro piani sportivi futuri.

Porsche abbandona il WEC

Se l'uscita di Mercedes è un fulmine a ciel sereno, l'abbandono del WEC da parte di Porsche era dato quasi per sicuro. Dopo l'addio di Audi dello scorso anno, si contavano i giorni all'annuncio del saluto al mondiale Endurance da parte del marchio di Stoccarda. Rimane quindi solo Toyota nella classe LMP1, e non è detto che la casa giapponese rimanga a lungo, dopo i troppi problemi avuti in questi anni. Ma soprattutto gareggiare da soli non serve assolutamente a nulla. Dopo quattro anni di successi, con tre vittorie consecutive alla 24 Ore di Le Mans, Porsche decide di concludere il programma LMP1 al termine di questa stagione.

Quale futuro per le due categorie?

Porsche WEC-Saison 2017Imago

C'è oltre un anno per capire come muoversi al meglio e trovare nuove idee per far continuare a vivere il mondiale DTM. Certo è che non sarà facile sostituire un colosso come Mercedes nella categoria. Peggio va sicuramente al WEC: senza Porsche la classe LMP1 morirà. La GT va che è una meraviglia, con solo le LMP1 private e le LMP2 non si fa molta strada. Una fusione con l'endurance americano?

Chi gode è la Formula E

A festeggiare di tutti questi addii è il mondiale delle monoposto elettriche. Infatti Mercedes e Porsche hanno annunciato che dal 2019 entreranno in Formula E, campionato vinto ieri da Lucas Di Grassi, 32enne brasiliano dell'Abt Audi. Un gran colpo per la categoria, che da spazio a tantissimi marchi di prestigio: insieme a Audi, BMW, Renault, Mahindra, DS e Jaguar, si aggiungono altri due brand di assoluto valore, per un mondiale sempre più competitivo. Manca praticamente solo il marchio FCA, ma non è detto che non possa entrare a breve con Maserati o con Alfa Romeo.

Perchè la Formula E ha tutto questo successo?

Nata ormai da tre anni, la Formula E in pochissimo tempo è passata dall'essere considerata "sfigata" a categoria di primissimo piano e con tantissime squadre a giocarsi la vittoria. Un prodotto che funziona quello impostato da Alejandro Agag, che è riuscito a combattere lo snobismo dei primi tempi con calma e pazienza. I fattori principali di questo successo sono essenzialmente:

Campionato vicino ai tifosi. Gara corse nei centri delle città e in mezzo alla gente.

Mondiale economico. Con 25/30 milioni all'anno fai un mondiale. Il WEC ne costa 200 a stagione...

Campionato molto chiacchierato. L'attenzione è tanta sulla F.E, si parla tantissimo di questa categoria. Molto di più del DTM o dell'Endurance. E' vero, nel WEC se vinci la Le Mans hai spazio nei media per mesi. Ma se la perdi? In Formula E c'è spazio per tutti sui giornali, a poco prezzo.

Sviluppo tecnologico. I puristi non saranno mai d'accordo, ma la strada che hanno intrapreso le case automobilistiche è questa: puntare sull'elettrico.

Ritorno d'immagine. I marchi vogliono stare sul Green, mostrarsi agli occhi della gente attenti all'ambiente. La Formula E è il mondo ideale. Guarda caso Volkswagen dopo il dieselgate ha abbandonato il WRC e il WEC per concentrarsi sulla categoria elettrica...

La morte del motorsport vero e proprio

Se la Formula E vive un gran bene, l'altra faccia della medaglia piange. La Formula E è una categoria interessante, curiosa, ma non è motorsport. Manca il rumore, la puzza di benzina, la velocità nuda e cruda. Non avrà mai il brivido che può regalare un'auto come quelle del mondiale turismo o dei campionati rally. C'è tanta tecnologia, il futuro è sicuramente questo, ma non attirano così tanto l'appassionato, che senza quel sound da stordimento e quelle prestazioni da capogiro, non è attratto da questo campionato. Pensate soltanto che le auto del WEC pesano 900 kg e hanno 900 cavalli, le monoposto di F.E hanno 270 cavalli e pesano ben 800 kg. Non è un campionato brutto, anzi è molto combattuto e spettacolare, è solo che è diverso. Ma le case, anche giustamente, hanno intrapreso questa strategia e bisogna accettarlo. Il motorsport non è più quello di una volta.