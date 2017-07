Doppietta Italia nell'Europeo Under 23: oro a Bertolini, argento a Colledani a Darfo Boario Terme

Italia Campione d’Europa agli Europei Under 23 di Mountain Bike di Darfo Boario Terme con una storica doppietta grazie a Gioele Bertolini e Nadir Colledani. Bertolini è autore di una fantastica rimonta, recuperando ben 18 posizioni prima di raggiungere il compagno di squadra Colledani che aveva mantenuto la vetta per tutta la gara, prima del testa a testa per la vittoria finale, con i due che se la sono giocata all’ultima pedalata (Colledani paga poi al traguardo 6’’ dal connazionale). A completare il podio è il danese Andreassen che chiude a 1’15’’ di ritardo da Bertolini, 29esimo l’altro italiano Alessandro Naspi.

L'ordine d'arrivo

Corridore Nazione Tempo 1. Gioele BERTOLINI ITA 1h13’1609 2. Nadir COLLEDANI ITA +6 3. Simon ANDREASSEN DEN +1’15 4. Martins BLUMS LET +1’32 5. Sebastian CARSTENSEN DEN +2’06 6. Filippo COLOMBO SUI +2’25 7. Jan VASTL CZE +2’28 8. Antoine PHILIPP FRA +2’47 9. Vlad DASCALU ROM +2’49 10. Milan VADER NED +3’12

Ovviamente felice il ct Mirko Celestino per questa storica doppietta...

" Ha vinto il più cattivo, il più forte, il più determinato. Non potevo chiedere di meglio, sono emozionatissimo e soprattutto felice per i ragazzi, che si sono impegnati al massimo per raggiungere questo obiettivo. Meritano questo risultato "

A seguire la prova degli Europei anche Davide Cassani, ct della Nazionale italiana di ciclismo in linea, ma anche coordinatore di tutte le squadre Nazionali...

" Sono molto contento, perché è stata una gara dominata dai nostri, quindi meglio di così non poteva andare. Ieri siamo stati sfortunati, oggi invece di sfortuna non ce n’è stata. Quindi alla fine sono stati bravissimi entrambi "