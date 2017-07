Europei 2017: Italia di bronzo nella staffetta! Oro per la Svizzera

Si apre al meglio in quel di Darfo Boario Terme la rassegna europea di casa per la nazionale di Mountain Bike: gli azzurri infatti sono di bronzo nella prima gara della manifestazione, il Team Relay. Nuova formula per la staffetta che prevede cinque frazionisti (uno per ogni categoria presente agli Europei), gran gara per gli azzurri guidati dal ct Mirko Celestino: Gerhard Kerschbaumer, Chiara Teocchi, Juri Zanotti, Marika Tovo e Nadir Colledani. L’Italia torna sul podio a 3 anni di distanza: c’era stata infatti la medaglia di bronzo nel 2014, quando il Bel Paese partiva da campione uscente (nel 2013 infatti arrivò l’oro). Dominio totale per una Svizzera irraggiungibile (Filippo Colombo, Joel Roth, Linda Indergrand, Alessandra Keller e Andri Frischknecht), argento alla Danimarca.