Coppa del Mondo Hong Kong: Arianna Bridi vince e conquista la Coppa, Ruffini 7° ma campione

La Coppa del Mondo dell 10km 2017 in acque libere è ancora una volta un affare tutto italiano. Arianna Bridi e Simone Ruffini, grazie al primo e settimo posto nell’ultima tappa di Hong Kong, conquistano il successo nella World Cup.

La forte trentina, vincitrice del primo round argentino di Viedma e della tappa di Lac St. Jean (Canada), ha ottenuto il terzo successo stagionale nella competizione oltre alle le due medaglie di bronzo iridate nel Lago Baloton (Ungheria). Un’annata straordinaria per un’atleta su cui si potrà investire in futuro essendo già ora una realtà. L’azzurra ha preceduto la campionessa del mondo della 25km a Budapest Ana Marcela Cunha mentre l’argento olimpico Rachele Bruni si è dovuta accontentare del quarto posto alle spalle della tedesca Beck.

Un successo tutto tricolore, come detto, completato da Ruffini che, quindi, bissa la vittoria nella graduatoria generale di 12 mesi fa. Al toscano è bastato arrivare settimo in questo appuntamento vinto dal tedesco Rob Muffels a precedere il campione olimpico Ferry Weertman e il brasiliano Allan Do Carmo. Decima piazza invece per Federico Vanelli, in testa alla classifica per quasi tutto la Coppa del Mondo, un po’ in calo nelle ultime esibizioni ma comunque degno di lode per la stagione compiuta.