Grande quinto punteggio dell’Italia nel tecnico, Russia imprendibile

Non finisce mai di stupire la Nazionale Italiana di nuoto sincronizzato nel corso di questi Mondiali di Budapest. La squadra di Patrizia Giallombardo, protagonista quest’oggi nella gara per Nazioni della routine tecnica, ha confermato i grandi miglioramenti messi in evidenza nelle altre specialità ottenendo un brillante quinto score, totalizzando ben 90.7617 punti. 27.3000 di esecuzione, 27.3000 di impressione e 36.1617 negli elementi sono i parziali delle italiane che così hanno centrato l’obiettivo della top5 a precedere la Spagna (88.4687) ed il Canada (86.2044). Un punteggio sensibilmente migliore rispetto a quello dei preliminari (89.5587).

Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Ferro, Manila Flamini, Gemma Galli e Mariangela Perrupato, accompagnate da “The Interstellar” di Michele Braga, con coreografia preparata dal team Burlando, Farinelli, Tomomatsu, Giallombardo, hanno ben impressionato per la loro interpretazione in una classifica dominata, neanche a dirlo, dalla Russia (96.0109). La Nazionale dell’Est ha monopolizzato ancora una volta la scena davanti alle compagini asiatiche della Cina (94.2165) ed il Giappone (93.1590) che hanno dato un’ulteriore dimostrazione delle loro grandi qualità in acqua facendo meglio dell’Ucraina (92.3596).

CLASSIFICA FINALE DEL PROGRAMMA TECNICO DELLA PROVA A SQUADRE

Rank Country EX TI TE Total Points 1 RUS 28.8000 29.1000 38.1109 96.0109 2 CHN 28.1000 28.5000 37.6165 94.2165 3 JPN 27.9000 28.0000 37.2590 93.1590 4 UKR 27.7000 28.0000 36.6596 92.3596 5 ITA 27.3000 27.3000 36.1617 90.7617 6 ESP 26.9000 26.6000 34.9687 88.4687 7 CAN 26.1000 25.8000 34.3044 86.2044 8 MEX 26.0000 25.8000 34.1664 85.9664 9 GRE 25.4000 25.1000 33.4112 83.9112 10 PRK 24.8000 25.0000 33.6354 83.4354 11 USA 24.7000 25.2000 32.9546 82.8546 12 BLR 24.6000 24.6000 33.0796 82.2796

