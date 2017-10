Minisini-Flamini: “Orgogliosi che il nostro messaggio sia recepito; puntiamo a Europei e Tokyo 2020"

“A scream of Lampedusa”. Chi può dimenticare quell’urlo a dare inizio alla danza in acqua dei nostri magici Giorgio Minisini e Manila Flamini. Una coppia che ha conquistato il mondo nel doppio misto del nuoto sincronizzato nella rassegna iridata di Budapest. Una prova non solo di tecnica ma di eccezionale interpretazione, volano per quel che vuol essere un riferimento internazionale grazie alla passione di due atleti più forti anche dei pregiudizi.

Noi siamo stati semplici attori , dichiara Minisini intervistato dalla Gazzetta dello Sport – Abbiamo trascorso giornate frenetiche e particolari, ci capitava di ascoltare un po’ di tutto, poi con il passare dei giorni e delle settimane abbiamo capito che il messaggio era stato recepito ed accolto. Questo ci riempie di orgoglio quasi come la medaglia vinta”.

Relativamente poi alle polemiche tra il presidente Trump ed alcuni atleti statunitensi, sulla specialità, Giorgio con grande franchezza ammette: “Ciascuno può esprimere le proprie opinioni, deve esserci rispetto in tal senso, quindi, sono favorevole alla protesta fatta in modo civile. A me interessa che il nostro sport riesca a ritagliarsi una finestra ed avere maggiore visibilità“.

A queste parole si associa anche la Flamini che aggiunge:

" Sarebbe bello far conoscere il nostro sport agli studenti, portare questa esperienza nelle scuole è fondamentale, di sicuro c’è molta gente che chiede e viene in piscina, abbiamo lanciato un appello che va in direzione dell’accoglienza, della solidarietà verso la società. Non è facile né semplice praticare sincro, noi ci alleniamo 8-9 ore al giorno e curiamo tutto, anche il semplice movimento di un dito che ti può portare dalla perfezione all’errore, dalla vittoria alla sconfitta "

E relativamente al futuro i due atleti sono molto chiari: “Abbiamo ripreso da poco, evitiamo se possibile festeggiamenti per concentrarci e riprendere l’allenamento a pieno ritmo. Finite le vacanze, obiettivo gli Europei e guardando più in là le Olimpiadi di Tokyo. Certo, quando vinci un oro ti aspetti qualcosa di diverso, ma così non lo speravo neppure nei sogni“.