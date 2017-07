Minisini-Perrupato regalano un argento all'Italia nel duo libero misto ai Mondiali

Non riesce una nuova leggendaria impresa a Giorgio Minisini dopo che lunedì si era laureato Campione del Mondo nel duo misto tecnico insieme a Manila Flamini. Oggi il Messia del nuoto sincronizzato italiano, il primo capace di portare la nostra Nazione sul gradino più alto del podio iridato in questo sport, si è dovuto accontentare dell’argento nel duo libero in coppia con Mariangela Perrupato. La nostra coppia ha emozionato interpretando Adamo ed Eva ma al cospetto della Russia c’era davvero poco da fare. Aleksandar Maltsev e Mikhaela Kalancha, sconfitti nel tecnico, si sono ampiamente riscattati confezionando un esercizio davvero perfetto e premiato con un notevole 92.6000.

L’Italia, scesa in vasca per ultima, era chiamata a un’impresa titanica che purtroppo non è riuscita: 91.1000 per la nostra coppia che comunque entra ulteriormente nella storia del sincro azzurro e ha migliorato il bronzo ottenuto due anni fa a Kazan. Per Minisini questa è la quarta medaglia ai Mondiali: 1 oro, 1 argento, 2 bronzi. A completare il podio gli USA del leggendario Bill May (il pioniere che ha reso possibile l’apertura del sincro agli uomini) e di Kanako Spendlove (88.7667).