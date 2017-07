Linda Cerruti e Costanza Ferro seste nella finale del duo tecnico

Dopo il sesto posto di ieri nella finale del solo tecnico, Linda Cerruti, bissa la posizione anche oggi, in coppia con Costanza Ferro, nella finale del duo tecnico ai Mondiali di nuoto sincronizzato in quel di Budapest. Le azzurre confermano così la posizione ottenuta nei preliminari.

Dominio della Russia, che va all’oro con 95,0515 (esecuzione 28.7000, impressione artistica 28,5000, elementi 37,8515), migliorando di 5 centesimi quanto fatto in qualifica. Tanto basta per rimanere comunque davanti alla Cina, medaglia d’argento, staccata di circa un punto e all’Ucraina, bronzo a quasi due punti e mezzo. L’Italia conferma il proprio sesto posto passando da 87,8125 a 89,2435. Questo stupendo incremento (circa un punto e mezzo) è dovuto ai 2 decimi in più nell’esecuzione, ai 5 decimi in più nell’impressione artistica ed agli oltre 7 decimi in più negli elementi. Staccato il Canada, vicino alle azzurre nei preliminari. Alle spalle delle nordamericane l’unica variazione la fa registrare l’Austria, che scavalca la Grecia all’ottavo posto. Per il resto le 12 finaliste confermano le posizioni ottenute al termine delle qualifiche.

Classifica finale duo tecnico

Rank Country Panel 1 Panel 2 Panel 3 Total Points 1 RUS 28.7000 28.5000 37.8515 95.0515 2 CHN 28.6000 28.0000 37.4775 94.0775 3 UKR 28.0000 27.6000 37.0482 92.6482 4 JPN 27.6000 27.5000 36.9572 92.0572 5 ESP 27.2000 27.4000 36.1507 90.7507 6 ITA 26.9000 27.0000 35.3463 89.2463 7 CAN 26.3000 26.2000 35.1523 87.6523 8 AUT 25.5000 25.8000 34.4694 85.7694 9 GRE 25.7000 25.8000 34.2439 85.7439 10 MEX 25.5000 25.4000 34.3599 85.2599 11 FRA 25.0000 25.2000 33.7734 83.9734 12 USA 24.8000 25.0000 33.6715 83.4715

