Linda Cerruti sei favolosa! Quinta posizione nella finale del solo libero

Al Varosliget Park di Budapest i colori azzurri del nuoto sincronizzato continuano ad animare la scena. Nella finale del solo libero, Linda Cerruti è entrata di diritto nell’elite mondiale conquistando una brillantissima quinta posizione con il punteggio pazzesco di 90.6000.

27.3000 nell’esecuzione, 36.4000 nell’impressione artistica e 26.9000 nelle difficoltà sono stati parziali di una prova maestosa per la savonese. Le musiche dei 2Cellos, due violoncellisti, uno croato e l’altro sloveno, Luka Šulić e Stjepan Hauser e la coreografia dell’esercizio curata da Gana Maximova, hanno dato l’energia giusta alla nostra sirena nelle acque ungheresi, espressasi su livelli mai messi in mostra in precedenza e che lascia presagire un possibile step in avanti. Miglioramento che già in questa rassegna si è evidenziato grazie all’incremento dello score dai preliminari all’atto conclusivo.

Gara che anche in quest’occasione ha visto sorridere la Russia per merito di Svetlana Kolesnichenko, oro nel solo tecnico e nel duo tecnico in coppia con Patskevic. Un’esibizione di classe e tecnica per lei che meritatamente ha preceduto con 96.133 la spagnola Ona Carbonell (95.0333) e l’ucraina Anna Voloshyna (93.3000).

CLASSIFICA FINALE DEL SOLO PROGRAMMA LIBERO

Rank Family name First name Country EX AI DF Total Points 1 KOLESNICHENKO Svetlana RUS 28.9000 38.5333 28.7000 96.1333 2 CARBONELL Ona ESP 28.5000 38.1333 28.4000 95.0333 3 VOLOSHYNA Anna UKR 28.2000 37.2000 27.9000 93.3000 4 INUI Yukiko JPN 27.9000 36.6667 27.5000 92.0667 5 CERRUTI Linda ITA 27.3000 36.4000 26.9000 90.6000 6 SIMONEAU Jacqueline CAN 27.0000 36.1333 27.0000 90.1333 7 PLATANIOTI Evangelia GRE 26.5000 35.2000 26.3000 88.0000 8 ALEXANDRI Vasiliki AUT 25.9000 34.5333 25.9000 86.3333 9 PLANEIX Eve FRA 25.3000 34.0000 25.3000 84.6000 10 KHANDOSHKA Vasilina BLR 25.3000 33.4667 25.0000 83.7667

