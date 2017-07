Linda Cerruti si conferma sesta mondiale nel solo di nuoto sincronizzato

La prima finale dei Mondiali di nuoto sincronizzato s'è svolta a Budapest nel solo tecnico e la russa Svetlana Kolesnichenko ha confermato il primo posto dei preliminari di ieri, mettendosi al collo la medaglia d’oro. Argento per la spagnola Ona Carbonell, bronzo per l’ucraina Anna Voloshyna. La nostra Linda Cerruti bissa il sesto posto di ieri migliorando il proprio punteggio.

La russa, cui sarebbe bastato il punteggio del preliminare per vincere comunque l’oro, si migliora salendo a 95,2036, e stacca di oltre un punto e mezzo Ona Carbonell, che conferma la propria piazza d’onore portandosi a 93,6534. Sorpresa al terzo posto, dove Anna Voloshyna scavalca la nipponica Yukiko Inui che l’aveva preceduta di oltre tre decimi. Fondamentale il miglioramento, di quasi un punto, dell’europea negli elementi. Resta quinta la canadese Jacqueline Simoneau davanti alla nostra Linda Cerruti, che si migliora di quasi mezzo punto. Peccato per quei due decimi in meno nell’esecuzione, altrimenti il suo punteggio sarebbe stato ancor più alto. Tre decimi meglio rispetto alla qualifica nell’impressione artistica e quasi tre decimi e mezzo in più negli elementi certificano comunque la crescita della nostra atleta. Alle sue spalle nessuna variazione nelle posizioni rispetto a ieri per le altre 6 finaliste.

CLASSIFICA FINALE SOLO TECNICO

Rank Family name First name Country Panel 1 Panel 2 Panel 3 Total Points 1 KOLESNICHENKO Svetlana RUS 28.8000 28.7000 37.7036 95.2036 2 CARBONELL Ona ESP 28.3000 28.3000 37.0534 93.6534 3 VOLOSHYNA Anna UKR 27.7000 27.8000 36.4992 91.9992 4 INUI Yukiko JPN 27.8000 27.7000 36.2490 91.7490 5 SIMONEAU Jacqueline CAN 27.1000 26.8000 35.6000 89.5000 6 CERRUTI Linda ITA 26.6000 26.7000 35.0369 88.3369 7 PLATANIOTI Evangelia GRE 26.0000 26.2000 34.3328 86.5328 8 ALEXANDRI Vasiliki AUT 25.5000 25.3000 33.1967 83.9967 9 MIN Hae Yon PRK 25.4000 24.6000 33.1769 83.1769 10 JIMENEZ GARCIA Joana Betzabe MEX 24.9000 25.1000 32.4507 82.4507 11 MECHNIG Lara LIE 24.5000 24.8000 32.5521 81.8521 12 KOCH Vivienne SUI 24.1000 24.3000 31.8700 80.2700

Roberto Santangelo, oasport