A Doha Detti punta alla doppietta nei 400 e 1500 stile libero

Senza neanche il tempo di respirare gli assi del nuoto internazionale si rituffano a distanza di pochissimo, dopo la due giorni intensa di gare di Hong Kong di Coppa del Mondo 2017, per la tappa di Doha (Qatar).

Sono diverse le attese per gli atleti che gareggeranno nella vasca corta qatariana. In primis, sul versante femminile, Katinka Hosszu e Sarah Sjoestroem sono pronte a regalare altro spettacolo. La svedese dominante nello stile libero e nella farfalla ha confermato il ruolo di leader nella velocità di questi due stili, lasciando le briciole alle rivali che non sono certo le ultime arrivate. Parliamo infatti delle olandesi Ranomi Kromowidjojo e Femke Heemskerk. Ha risposto presente, altresì, la Lady di ferro che nei misti ha dettato legge ed è stato assai curioso il confronto tra la Hosszu e la citata Sjoestroem nello show dei 100 misti che ha premiato la campionessa magiara. Ungherese che ha fatto parlare di sé in via indiretta anche per quanto fatto dal marito ed allenatore Shane Tusup, protagonista nel corso delle gare di Katinka, di incitamenti molto particolari, fischiati dal pubblico di Hong Kong. A Doha faranno finta di niente?

Tra gli uomini invece, saranno ancora una volta il sudafricano Chad Le Clos ed il russo Vladimir Morozov a voler regalare emozioni al pubblico presente. Le Clos nella piscina da 25 metri sa sempre esaltarsi essendo uno dei nuotatori più dotato nei particolari di virata e subacquea. Lo stesso dicasi per Morozov che, anche grazie a queste qualità, riesce a cimentarsi in stili diversi dal preferito (stile libero) nella vasca olimpica. In chiave italiana ci sarà Gabriele Detti a tenere alto il vessillo tricolore. Il livornese è reduce dal 1° e 2° posto dei 400 e 1500 stile libero del round precedente ed in Qatar vuol proseguire la sua marcia di avvicinamento all’appuntamento degli Europei in corta di Copenhagen (13-17 dicembre).

Una preparazione fatta di gare di buon livello. È questa la decisione del livornese e del suo allenatore, nonché zio, Stefano Morini. Una scelta coraggiosa e giusta per un atleta motivato a crescere sempre di più e non certo appagato dall’oro degli 800 sl e dal bronzo nei 400 sl nei Mondiali di Budapest. L’avversario nella due giorni di Doha dovrebbe essere il polacco Wojciech Wojdak, argento negli 800 metri alla Duna Arena proprio alle spalle del nuotatore nostrano. I due hanno dato già un saggio del confronto con Detti ad imporsi in un arrivo all’ultimo respiro nelle 16 vasche (400 sl). Ne vedremo delle belle.

