Atleta paralimpico affetto da sindrome di Down salva una bimba dall'annegamento

Campione in vasca, eroe in spiaggia. Questa storia arriva direttamente dal bagnasciuga di Sabaudia e ha come protagonista Valerio Catoia, un giovane atleta di 17 anni affetto dalla sindrome di Down.

Mentre il ragazzo si trovava in una spiaggia libera, vicino alla riva, intento a giocare con il papà e la sorella più piccola, delle urla hanno attirato la loro attenzione: due bambine, una di 10 e una di 14 anni, erano in grossa difficoltà in acqua e rischiavano di annegare. La più piccola ha iniziato ad andare sott’acqua e a quel punto la famiglia Catoia si è subito precipitata a salvare le due ragazzine. Valerio ha raggiunto subito, grazie alle sue doti, la più piccola salvandole la vita, per poi trasportarla a riva.

L’impresa del giovane nuotatore è stata accolta dai complimenti dei bagnanti ma, stando a quanto riporta Repubblica.it, non quelli della madre della piccola che l’ha subito portata via senza proferire parola. Il giovane Valerio se ne farà una ragione, il suo gesto non mirava di sicuro ad alcun compenso. Il ragazzo ha dimostrato che grazie alle sue abilità da nuotatore (sviluppate fin dall’età di 3 anni per combattere eventuali problemi causati dalla sindrome di Down, ndr) si può abbattere qualsiasi barriera, anche quella del pregiudizio.

Luca Pancalli: "Orgogliosi di lui"

" Siamo orgogliosi del nostro atleta Fisdir Valerio Catoia che, a Sabaudia, con coraggio e altruismo, si è buttato in mare per salvare una bambina in difficoltà. Si tratta di una delle tante straordinarie storie che vedono protagonisti gli atleti paralimpici, spesso capaci di azioni di grande valore etico e sociale. Valerio Catoia ha compiuto un gesto esemplare che conferma quanto sia importante essere campioni nello sport e nella vita. A Valerio va il ringraziamento di tutto il nostro movimento "

Luca Lotti: "Merita un premio speciale"