Coppa del Mondo: Italia ok nelle batterie. Federica Pellegrini vola nei 400sl, Detti 5° nei 200 sl

Smaltita la sbornia dei Mondiali di Budapest riparte il nuoto internazionale con la Coppa del Mondo in vasca corta da Mosca. In Russia subito bene i colori azzurri nelle batterie della prima giornata. C’era tantissima attesa per Federica Pellegrini e la campionessa del mondo dei 200sl non ha deluso: l’odio/amore con i 400 stile libero prosegue. Oggi l’azzurra timbra la migliore prestazione in 4’03”15, precedendo la spagnola Mireia Belmonte, che sarà la grande rivale per la finale. Davvero performante Matteo Rivolta: l’azzurro è primo nei 100 farfalla in 50”54, tempo limite per gli Europei in vasca corta di Copenaghen (13-17 dicembre). Si può andare a caccia del successo. Quinto tempo 1’45”52 per Gabriele Detti nei 200 stile libero: il campione del mondo degli 800 a Budapest proverà a giocarsi un podio che sarà difficile da agguantare nella distanza più breve.

