Doping, l'avvocato del medico Porcellini scagiona Filippo Magnini: "E' estraneo all'inchiesta"

Filippo Magnini è totalmente estraneo. Il giorno dopo la notizia dell’indagine della procura antidoping Nado Italia nei confronti di Filippo Magnini e di Michele Santucci, il legale di Guido Porcellini – il medico nutrizionista rinviato a giudizio lo scorso luglio dalla Procura di Pesaro per ricettazione, commercio di sostanze dopanti e prescrizione di farmaci dannosi per la salute - Francesco Manetti scagiona il 35enne bicampione iridato dei 100 stile libero che nel procedimento sarà sentito solamente come teste a discarico della difesa…

" Devo ribadire la totale e completa estraneità di Filippo Magnini e di altri atleti dall'inchiesta pesarese – ha spiegato in una dichiarazione l’avvocato ravennate di Porcellini e di Antonio De Grandis (collaboratore del medico nutrizionista rinviato a giudizio) - la sua unica funzione processuale sarà, eventualmente, quella di teste a discarico della difesa, vista la sua correttezza e specchiata reputazione. I miei assistiti hanno totale fiducia che l'istruttoria processuale dimostrerà la totale infondatezza di qualunque ipotesi di doping sportivo, locale e nazionale. Nell’inchiesta pesarese non è mai stata reperita né una prescrizione illecita né una sostanza ricollegabile a una pratica dopante di atleti professionisti, e siamo fiduciosi che il processo che inizierà il prossimo 7 novembre davanti al Tribunale di Pesaro accerterà la realtà dei fatti e restituirà onorabilità ai miei assistiti. "