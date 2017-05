Il pagellone degli europei in vasca corta di Netanya 2015, dalla Pellegrini a Paltrinieri e Orsi

Termina per l’Italia un campionato europeo ricco di grandi soddisfazioni, ma a illuminare la scena nella piscina di Netanya non ci sono stati solo gli azzurri. Tra sorprese e delusioni, fenomeni vecchi e nuovi e grandi prestazioni cronometriche, diamo i voti ai protagonisti dell’europeo in corta.

Marco Orsi - voto 9. Vince i 100 e dimostra di aver ultimato un grande percorso di crescita, soprattutto in questa distanza. Ottimo solista, ma anche grande uomo squadra, fondamentale il suo apporto nelle due staffette maschili. Nei 50 partiva favorito, ma è arrivato secondo, Unica, minuscola, pecca di un campionato davvero importante. Consacrato.

Federica Pellegrini - voto 10. Non le diamo il voto massimo per la sua quinta vittoria nei 200 in un europeo in corta, e nemmeno per il super tempo nuotato nella finale. Le diamo 10 per il record italiano nei 100 stile e per aver tenuto dietro la Kromowidjojo nell’ultima frazione della 4x50 stile. Sempre al top, in tutto.

Gregorio Paltrinieri - voto 10. I suoi 1500 stile sono, secondo i parametri della LEN, la miglior prestazione maschile di questi campionati. Una gara monumentale, perfetta, che ha cancellato il record del mondo di un super big come Grant Hackett. Il giorno dopo la gara, per festeggiare la vittoria, Morini gli ha concesso di fare 12 km in allenamento invece che 18. Road to Rio.

Ilaria Bianchi - voto 7. Quarto posto per soli due centesimi nei 100 farfalla con un arrivo tremendo, altrimenti sarebbe stata medaglia. Quando i Giochi Olimpici si avvicinano Ilaria Bianchi torna a carburare. Iscrivetela anche alle Olimpiadi invernali. Road to PyeongChang.

Fabio Scozzoli - voto 7. Bello vederlo di nuovo nel nuoto che conta. Dopo due stagioni difficili e un brutto infortunio al crociato, il campione del mondo in corta di Istanbul 2012 sta pian piano tornando ai suoi livelli. Nelle gare individuali si sta avvicinando al podio, nelle staffette è già stato decisivo. Bentornato.

Simone Sabbioni - voto 8. E' il nuovo che avanza, l'immagine del positivo ricambio generazionale che sta vivendo la nostra nazionale. Gli manca ancora l'acuto per l'oro individuale, ma a soli 19 anni e nel suo primo europeo in corta con i grandi, si porta a casa quattro medaglie, un argento e un bronzo individuali e due ori nelle staffette. Bella sorpresa.

Katinka Hosszu - voto 9. Con i suoi sei ori sarebbe arrivata seconda nel medagliere di questi campionati, meglio di lei solo l’Italia. Se fosse un’atleta qualsiasi in una scala di voti da 0 a 10 lei dovrebbe prendere 15, ma lei è l’iron lady, mica una qualsiasi, e le diamo 9 per la vittoria mancata nei 400 stile per soli tre centesimi. Donna di ferro.

Francia - voto 2. La nazionale francese spesso snobba questo genere di manifestazioni e anche questa volta i big del nuoto d’oltralpe hanno disertato. Trattandosi di un campionato europeo e non della coppa dell’oratorio scelte del genere risultano davvero antipatiche. Snob.

Femke Heemskerk - voto 5. Quella che dovrebbe essere una delle principali avversarie di Federica Pellegrini nei 200 stile non ne azzecca una. La sua strategia di gara, fatta di una partenza veloce e di un mal realizzato tentativo di resistere al ritorno delle avversarie, non le riesce mai e anche questa volta negli ultimi 15 metri era praticamente ferma. Cambia tattica Femke.

Sarah Sjostrom - voto 8. Nel delfino domina e anche nella velocità dello stile libero non scherza. I crono nuotati negli ultimi anni la descrivono come una delle duecentiste più forti al mondo, eppure lei continua a non volerne sapere di fare i 200 nelle gare individuali. Enigma.