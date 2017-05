Dalla delusione della 4x200 sl un insegnamento prezioso: voltare pagina e ripartire

A far clamore all’Aquatics Centre di Londra non è un vittoria, questa volta, ma il tonfo della più accreditata delle staffette azzurre, la 4x200 stile libero femminile. Il quartetto guidato dalla Pellegrini arrivava all’Europeo forte di un doppio titolo da difendere, quello conquistato a Berlino 2014 con una clamorosa rimonta di Federica sulla Svezia e quello pre olimpico di Debrecen 2012, ma questa volta Alice Mizzau, Erica Musso, Stefania Pirozzi e Federica Pellegrini non sono riuscite a confermare il detto del “non c’è due senza tre”.

Un quinto posto che lascia decisamente l’amaro in bocca, soprattutto per il modo, e per i crono, con cui è arrivato. La formazione che la scorsa estate, ai Mondiali di Kazan, si era piegata solo agli Stati Uniti delle marziane Melissa Franklin e Katie Ledecky, a Londra ha ceduto il passo all’Ungheria, alla Spagna, alla Gran Bretagna e all’Olanda. Perché? Perché nel nuoto non si vince con i miracoli.

Peggioramento in tutte le frazioni: carichi per Rio?

Sarà rimasto deluso chi si aspettava di vedere l’ennesimo miracolo di Fede, ma toccherà farsene una ragione e capire, ora più che mai, che non basta una frazionista sola per vincere una staffetta, nemmeno se, diversamente da quanto visto qui, questa frazionista è al meglio delle sue possibilità. Ce l’ha insegnato la Svezia, che nonostante una super Sarah Sjostroem non sale mai sul gradino più alto del podio, e se ci fermiamo a guardare i crono di ogni frazionista ce l’ha dimostrato anche l’Italia in tutte le sue recenti performance.

Se è vero, infatti, che alla Pellegrini è sempre stato affidato il compito di fare l'allungo finale, non bisogna dimenticare che a Kazan in prima frazione c’era un’Alice Mizzau che tallonava un pezzo da novanta come Melissa Franklin e che chiudeva la sua frazione con un tempo di un secondo e mezzo in meno rispetto a quello nuotato a Londra.

Discorso simile per la seconda frazionista, Erica Musso, un secondo secco più lenta della scorsa estate e per Stefania Pirozzi, terza frazionista in 1.59.82 lanciato, lontana parente della Stefania Pirozzi che a Berlino nuotava 1.57.63. Prestazioni sotto tono che si sono confermate anche nelle batterie del mattino dei 200, con tempi alti e Mizzau

Tirando le somme, se le nostre prime tre frazioniste fossero state quelle dei giorni migliori, e di quelle staffette che tanto hanno emozionato il pubblico italiano, il crono del quartetto azzurro sarebbe stato di quattro secondi e mezzo più basso, più che sufficiente per salutare Hosszu, Sjostroem e compagnia e prendersi il terzo oro consecutivo, il tutto senza scomodare la Pellegrini, a cui sarebbe tranquillamente bastato un seppur non eccezionale 1.56.38.

Enigma Pellegrini: potrà ritrovare la forma in tempo?

Federica, come sempre, merita un discorso a parte. Le prestazioni delle ultime settimane avevano messo in luce ottimo stato di forma, ma l'1.56.38 con cui ha chiuso la staffetta sembra dare, almeno in parte, indicazioni diverse. Come spiegarsi questa parziale contro prestazione? Fede sta puntando solo a Rio e quindi non è al top, ha faticato a nuotare sulle onde delle avversarie o forse ha capito fin da subito come si stava mettendo la gara e ha preferito non sprecare energie? Il tempo nuotato nella mattina del giovedì e le sue stesse dichiarazioni lasciano intendere che la preparazione non coincida con il momento in cui questi Europei sono arrivati e che quindi sia stato fatto tutto in funzione degli Assoluti per le qualifiazioni a Rio, con l'obiettivo vero poi proprio in Brasile.

Guardando a Rio: bisogna voltare pagina ripartendo dagli errori

Quello che ci rimane comunque dal fallimento della 4x200 stile libero femminile di Londra sono allora tre considerazioni. La prima è che abbiamo, sulla carta, delle atlete fortissime che al top della forma possono davvero giocarsela con chiunque e puntare al podio olimpico, la seconda è che purtroppo, almeno per ora, queste atlete non sono al meglio, la terza è che non si può dormire sugli allori e appena si abbassa la guardia di pretendenti al trono ce ne sono tante.

Non ci resta allora che rifarci alle dichiarazioni post gara di Alice Mizzau, che ricordava come dopo ogni vittoria e ogni sconfitta sia necessario sempre rimettersi a lavorare, e augurare buon lavoro alle nostre ragazze sperando e confidando che a Rio sarà tutta un’altra storia. Ripensare agli errori commessi per non ripeterli è sempre un buon punto di partenza.