Karinka Hosszu, l'iron lady a Londra guardando a Rio 2016

L’Europeo di Londra è partito all’insegna della Lady di ferro del nuoto internazionale, l’ungherese Katinka Hosszu. Due i pomeriggi di finali fino ad ora e due medaglie d’oro al collo di quella che si può senza troppi giri di parole definire la più eclettica nuotatrice dei nostri tempi. Nel pomeriggio di martedì ha vinto in scioltezza i 200 dorso mentre lunedì era stata la volta dei 400 misti. In attesa di sapere di quali altre prodezze sarà capace la magiara in questa manifestazione, proviamo a conoscere un po’ meglio questo personaggio, sempre più popolare anche a casa nostra.

La storia

Il nome di Katinka Hosszu compare la prima volta sul palcoscenico internazionale nel 2009, ai Mondiali di Roma. Lì, nell’epoca dei costumi gommati, la magiara si impone nei 400 misti con il record europeo e conquista le medaglie di bronzo nei 200 misti e nei 200 farfalla. La Hosszu, classe 1989, ha 20 anni e per gli addetti ai lavori appare chiaro che si tratti di un astro nascente del nuoto internazionale. I riflettori di del Foro Italico, però, sono tutti puntati sulle imprese di Federica Pellegrini, idolo di casa che vince i 200 e i 400 stile libero, e su Michael Phelps, reduce dagli otto ori di Pechino 2008, alle prese con la sfida contro Milorad Cavic nei 100 farfalla. In un contesto simile, tra record del mondo che cadono a pioggia, in pochi fanno caso alla Hosszu.

Katinka conquista le prime pagine, invece, nell’inverno 2012-13 quando domina la World Cup inanellando una vittoria e un record dopo l’altro. Si specializza nella vasca corta e ai mondiali di Doha del 2014 sale sul podio per ben sette volte, poi “si trasferisce” in vasca lunga e le sue abitudini da stakanovista delle corsie le regalano, nel 2013, il soprannome di Iron Lady.

Regina del medagliere

La grandezza di atleti come la Hosszu (e come lei, del suo connazionale Laszlo Cseh) è tale che non è raro, scorrendo i medaglieri di una qualche manifestazione internazionale, rendersi conto di come la magiara abbia conquistato più di metà delle medaglie vinte dal suo Paese. Se da un lato per l’Ungheria si tratta di un valore aggiunto, e che valore aggiunto, dall’altro questo rappresenta uno specchio per le allodole per tutti coloro che vedono nella posizione avanzata dell’Ungheria nel medagliere di una competizione l’immagine di un movimento natatorio pieno di campioni di altissimo livello.

2012 European Championships Evelyn Verraszto and Katinka Hosszu Imago

Eclettismo e grande tecnica

Vanta qualcosa come 152 vittorie in Coppa del Mondo e un risultato così non lo si ottiene senza un notevole eclettismo unito a indubbie qualità tecniche. Non è lo strapotere della Hosszu in una disciplina che stupisce, infatti, ma la sua capacità di saltare fra stili e distanze diverse apparentemente senza troppa fatica. Allenata dal marito Shane Tusup e specializzata nei misti, la Hosszu gareggia su distanze individuali a farfalla, dorso e stile libero ed è una splendida interprete di tutti e tre gli stili. Nel 2014 è stata nominata Atleta Fina femminile dell’anno, mettendo l’ennesimo suggello ad annate piene di grandi soddisfazioni internazionali.

Obiettivo olimpico, l'unico trionfo che manca...

Nonostante le pile di medaglie che di certo occuperanno i suoi cassetti, l’ungherese appare oggi più motivata che mai a far bene e a migliorarsi, Il motivo? Da una parte certamente l’agonismo, dall’altra la voglia di mettere in cassaforte l’unica medaglia che ancora le manca, quella dei Giochi Olimpici.