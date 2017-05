Luca Dotto campione europeo nei 100 stile a Londra 2016

Londra parla italiano e tra i protagonisti di una delle più luminose giornate del nuoto azzurro degli ultimi anni c’è Luca Dotto, medaglia d’oro nella gara regina delle piscine, i 100 stile libero maschili. L’azzurro di Camposanpietro aveva già fatto bene ai Campionati Italiani di Riccione e a Londra ha dimostrato fin dal primo giorno di gare di essere in stato di grazia. Fondamentale, infatti, era stato il suo contributo alla medaglia d’argento della 4x100 stile libero maschile, in cui l’allievo di Claudio Rossetto aveva nuotato la prima frazione in 48.03, miglior prestazione cronometrica del quartetto azzurro nonostante fosse l’unico a non partire lanciato. Una semifinale della gara individuale con un miglior crono che gli ha permesso di nuotare, il giorno successivo, in corsia 4; una finale vinta nettamente nonostante un lieve calo negli ultimi metri.

Video - 100m freestyle men's final 01:26

La consacrazione che mancava

Per Luca Dotto la vittoria dei 100 stile libero a questi Europei rappresenta la consacrazione tanto cercata in queste stagioni, soprattutto dopo l’argento nei 50 dei Mondiali di Shanghai 2011. Nella gara vinta, ai tempi, dal brasiliano Cielo l’argento dell’azzurro era arrivato quasi per caso, questa volta invece la vittoria è maturata a seguito di un lungo periodo di crescita. Vero è che nemmeno Dotto si aspettava di essere così in forma, ma il brillante risultato ottenuto nel primo giorno di gara ha certamente contribuito a dargli quella sicurezza necessaria per gestire al meglio fin dalle prime bracciate una gara come la finale continentale dei 100 stile.

Video - Swimming : 4x100m freestyle final 01:39

Il quarto italiano a vincere titolo europeo sui 100 stile

Con l’oro di ieri Luca Dotto bissa il successo ottenuto quattro anni fa dal capitano azzurro Filippo Magnini, salito sul gradino più alto del podio della gara regina a Debrecen 2012, proprio nel corso dell’Europeo preolimpico. Quelle di Luca e di re Magno sono, rispettivamente, la quarta e la terza vittoria in ordine temporale ottenute da atleti italiani nei 100 stile libero a livello europeo; la prima in assoluto è stata quella di Paolo Pucci e risale al 1958, mentre per tornare in periodi più recenti bisogna andare a cercare la medaglia d’oro di Giorgio Lamberti nel 1989.

Un tempo pazzesco

Quelli del 2016 saranno per molti versi i Campionati Europei di Luca Dotto, ma non è detto che non sia tutto il 2016 a essere l’anno del velocista della Forestale. A suggerircelo sono le classifiche delle migliori prestazioni della stagione a livello mondiale, classifica in cui troviamo, nei 100 stile libero in vasca lunga, Luca Dotto in seconda posizione solamente alle spalle del micidiale australiano Cameron McEvoy.

Il crono in questione è il 47.96 che Luca ha nuotato ai campionati nazionali Assoluti di Riccione e che l'ha reso il primo italiano a scendere sotto il muro dei 48 secondi nei 100 stile libero, un crono che davvero in pochi al mondo, soli i migliori, sono in grado oggi di nuotare.