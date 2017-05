Gregorio Paltrinieri, dall'oro europeo di Londra all'obiettivo Rio 2016

L’uomo del giorno non può essere che lui, Gregorio Paltrinieri. Per la terza volta campione europeo nei 1500 stile libero, Paltrinieri nella finale di mercoledì ha abbassato di quasi sei secondi un record continentale che già gli apparteneva, nuotando, tra le altre cose, la seconda miglior prestazione di sempre sulla distanza. In attesa di vederlo impegnato nella gara più importante dell’anno, la finale di Rio 2016, conosciamo un po’ meglio l’allievo di Stefano Morini.

La storia

Originario di Carpi, Gregorio Paltrinieri si avvicina alla vasca molto presto, complice anche il lavoro del padre, gestore di una piscina. Classe 1994, nel 2011 si mette in luce con la vittoria nei 1500 al Settecolli; a 17 anni non ancora compiuti si trasferisce a Ostia, al centro federale, per allenarsi sotto la guida di Stefano Morini. Il Moro sta mettendo su un gruppo di giovani mezzofondisti e a Ostia il compagno di allenamenti di Gregorio diventa il suo coetaneo Gabriele Detti.

Fa il suo esordio in nazionale a Shanghai 2011, dove sfoggia una pettinatura improponibile tipica delle matricole della squadra azzurra, ma l'esplosione vera e propria arriva a maggio del 2012 in occasione degli Europei di Debrecen. Disputa un campionato eccellente e dall’Ungheria Gregorio torna a casa con una medaglia d’argento negli 800 e una d’oro, la prima di tre consecutive, nei 1500.

Swimming 2011 Gregorio Paltrinieri LaPresse

L’Olimpiade, però è un’altra cosa e a Londra sui blocchi di partenza incontra Sun Yang, il cinese che si impone realizzando il nuovo record del mondo e che da lì in poi diventerà il suo punto di riferimento fisso. Ai Giochi del 2012 Greg chiude i 1500 al quinto posto, ma il triennio che segue è un crescendo di risultati al perenne inseguimento di Sun; la svolta arriva a Kazan, nell’agosto del 2015, perché proprio quando sembra ormai possibile vedere in acqua un vero testa a testa tra i due protagonisti annunciati dei 1500 stile libero, il cinese scompare nel nulla e lascia a Gregorio la passerella che lo porta all’oro mondiale, il primo in vasca lunga dopo quello già conquistato in corta.

Gli obiettivi

Per quanto riguarda i 1500 Gregorio Paltrinieri è o è stato campione di tutto, europei in vasca corta e lunga, mondiali in vasca corta e in lunga. Non serve un indovino per capire quale sia l’obiettivo dell’atleta di Carpi, quell’oro olimpico cui un campione del mondo e primatista continentale in carica è costretto a puntare.

La prestazione dell’europeo di Londra apre poi nuove prospettive, questa volta a livello cronometrico. Paltrinieri ha vinto la finale con il tempo di 14.34.04, un tempo di tre secondi superiore al primato del mondo di 14.31.02 nuotato da Sun Yang a Londra. Se si pensa a gare come i 50 metri sembra un’eternità, ma su un 1500 una distanza del genere è tutt’altro che incolmabile, soprattutto se si considera che Paltrinieri non ha ancora raggiunto l’apice della forma.

Il personaggio

Atleta, ma non solo. Da ormai qualche anno sulla cresta dell’onda in virtù dei risultati sportivi, Gregorio Paltrinieri si sta sempre più affermando come personaggio mediatico. Fino ad ora la sua stella è stata messa in ombra dalla presenza di Federica Pellegrini, ma se davvero dopo Rio l’azzurra dovesse decidere di appendere cuffia e costume al chiodo, a quel punto il palcoscenico acquatico italiano sarebbe tutto suo. Già adesso non sembra comunque cavarsela male visto che conta circa 30.000 follower tra social network vari, ma il carisma e la personalità del ragazzo lasciano presagire che negli anni a venire i numeri saranno ben altri.