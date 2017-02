Fabio Scozzoli che sfortuna: ha la polmonite. Mondiali a rischio?

Polmonite! A Fabio Scozzoli non ne va dritta una nelle ultime stagioni. Stavolta, a un mese mezzo, poco più, dal campionato italiano che vale la qualificazione ai Mondiali di Budapest, il ranista romagnolo, che aveva iniziato piuttosto bene la stagione e per il quale si preannuncia una dura battaglia in casa con l’astro nascente Niccolò Martinenghi, deve fare i conti con la polmonite. La diagnosi appare su un referto del pronto soccorso di Imola datato oggi, poco prima delle 13, che parla di “polmonite destra” e che il nuotatore ha postato sul suo profilo facebook e twitter.

Scozzoli dovrà sottoporsi ad una cura antibiotica e sicuramente la sua preparazione in vista dell’appuntamento più atteso della primavera, i campionati italiani di Riccione, subirà un brusco stop. Difficile, a questo punto, che possa arrivare al meglio all’unica gara che quest’anno qualifica per i Mondiali di Budapest. Non è la prima volta che Scozzoli è alle prese con malanni legati all’apparato respiratorio in preparazione dei campionati italiani, visto che il ranista bronzo agli ultimi Europei in corta, soffre di allergie e spesso e volentieri proprio tra marzo e aprile deve fare uso di antistaminici per evitare attutire i sintomi dell’allergia.