Gregorio Paltrinieri: “Non mi pongo limiti da qui a Tokyo. Nel 2018 gareggerò di più nel fondo"

Archiviato il titolo iridato dei 1500 sl, il secondo consecutivo dopo quello del 2015, Re Gregorio Paltrinieri non riesce a godersi il meritato trionfo, pensando già a nuovi traguardi da raggiungere. Il 6 agosto parteciperà alla traversata da Piombino all’Isola d’Elba, poi qualche settimana dopo sarà al via della 10 km in acque libere alle Universiadi. Il nuoto di fondo sta diventando un vero e proprio chiodo fisso per il carpigiano: vuole diventare il primo uomo di sempre a vincere l’oro nei 1500 sl e nella 10 km nella stessa Olimpiade.

Già dal 2018 Paltrinieri sarà sempre più impegnato nelle acque libere, come ha rivelato alla Gazzetta dello Sport:

" Nel 2018 ci sarà più fondo e un’esperienza nuova a Melbourne. Non mi pongo limiti, compreso arrivare all’Olimpiade competitivo sia in piscina sia in acque libere. Provare la 10 km alle Universiadi mi servirà, poi l’anno prossimo insisterò. Il 2019 sarà un anno impegnativo con il Mondiale e la qualificazione nel fondo, ma ora di sicuro farò di più le acque libere, devo abituarmi al freddo e alle rotte. "

L’emiliano non dimentica l’altro grande sogno da realizzare, il record del mondo dei 1500 sl detenuto dal cinese Sun Yang:

" Sono in un quadriennio in cui non mi voglio porre limiti. Prima o poi cadrà, magari quando meno te lo aspetti…. "