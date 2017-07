Infinito Nicolò Martinenghi! Record italiano nei 100 rana agli Europei Juniores

Non smette mai di stupire Nicolò Martinenghi. Il ranista classe ’99 continua a rendersi protagonista di prestazioni altissimo profilo in questo 2017. Nel corso degli Europei juniores a Netanya (Israele), infatti, il varesino, dopo aver vinto la finale dei 50 rana, ha centrato il bersaglio grosso anche nei 100 siglando il fantastico crono di 59″23, migliorando il primato nazionale assoluto da egli stesso detenuto ed essendo, anche, il nuovo primato mondiale/europeo juniores.

Una prestazione, dunque, di grande livello in una competizione di certo non preparata al 100% visto che Martinenghi è proiettato al Mondiale di Budapest (23-30 luglio) nel quale vuol ritagliarsi un ruolo da protagonista. Il trionfo italiano è stato completato anche dal terzo posto di Alessandro Pinzuti che in 1’01″28 in una specialità dalle forti tinte tricolori. Argento, invece, per il russo Evgenii Somov (1’01″09).