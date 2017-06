Katie Ledecky domina a Santa Clara: è già la migliore del mondo nei 200 e 1.500 metri

In attesa dei fuochi d’artificio dei Trials di nuoto statunitensi, in programma dal 27 giugno al 1 luglio ad Indianapolis, Katie Ledecky fa capire che anche in questo 2017 lo scettro del comando non passerà a qualcun’altro.

Il fenomeno stelle e strisce nella tappa californiana dell’Arena Pro Swim Series a Santa Clara ha messo in mostra prestazioni eccezionali, in relazione al periodo di preparazione. Nei 1500 stile libero, distanza nella quale detiene il primato del mondo di 15’25″48 (siglato a Kazan nel 2015) e di cui è campionessa del mondo, ha fatto segnare il miglior riscontro cronometrico dell’anno in 15’35″65 con trenta secondi di vantaggio sull’ungherese Boglarka Kapas, non certo l’ultima arrivata. Un riscontro sublime che vale, dal punto di vista statistico, il quinto tempo all-time. Di fatto la 20enne di Washington detiene le migliori sei prestazioni mai nuotate in questa specialità:

1 Katie Ledecky (USA) 15’25″48 2015 World Championships

2 Katie Ledecky (USA) 15’27″71 2015 World Championships

3 Katie Ledecky (USA) 15’28″36 2014 Pan Pacific Championships

4 Katie Ledecky (USA) 15’34″23 2014 Woodlands Senior Invitational

5 Katie Ledecky (USA) 15’35″65 2017 Arena PSS – Santa Clara

6 Katie Ledecky (USA) 15’36″53 2013 World Championships

Non contenta la pluricampionessa olimpica e mondiale ha messo il proprio sigillo anche nei 200 stile libero. L’1’55″34 con cui si è aggiudicata la prova davanti a Siobhan Haughey (1’58″14) ed a Katie Drabot (1’58″85) l’ha portata in vetta anche al ranking di questa distanza. Le avversarie della statunitense, in primis Federica Pellegrini, sono avvisate.

Giandomenico Tiseo