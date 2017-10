La coraggiosa confessione di Federica Pellegrini: "Ho lottato contro la bulimia"

" Alberto Castagnetti non è stato un allenatore ma un secondo padre" "

Ha parlato così Federica Pellegrini, ai microfoni di Maurizio Costanzo nella trasmissione "L'Intervista", che andrà in onda domani sera su Canale 5 e nella quale ha ricordato la figura del tecnico scomparso nel 2009. La primatista del mondo in carica nei 200 stile libero e primatista in Europa nei 400 metri con un palmarès di 138 ori ha raccontato:

" Agli Europei del 2006 in vasca lunga non riuscii a gareggiare a causa di un problema alla spalla. Alberto mi prese per i capelli e dal settembre di quell'anno cambiò tutto. Grazie a lui sportivamente parlando, sono rinata. È stato un periodo meraviglioso che purtroppo non è durato molto. Nessuno si aspettava che lui non ce la facesse perché ci avevano detto tutti che era un'operazione, pur sempre al cuore ma comunque di routine. Poi ci sono state delle complicanze. Ci è crollato il mondo addosso, sia umanamente e poi ovviamente nei mesi successivi sportivamente perché comunque era il mio mentore e quindi non sapevo veramente a chi affidarmi. Le sicurezze che mi ha dato lui in allenamento ho provato a cercarle per tanti anni". "

Ho avuto problemi di bulimia

Nella lunga confessione Federica Pellegrini rivela anche di aver avuto problemi alimentari: una rivelazione completamente inedita che può essere reinterpretata come un messaggio per tutte le ragazze che hanno questo problema.

" C’è stato un periodo della mia vita in cui ho avuto qualche problemino di natura alimentare. Bulimica, sì… nel senso che è una cosa sfiorata. Non è durata per fortuna tanto perché ho cercato subito aiuto; però, insomma, l’ho fatto qualche volta. Sì, purtroppo sì’ "

Fede ha anche parlato dei problemi di panico che l'hanno condizionata dopo Pechino 2008:

" Il primo attacco di panico che ho avuto è stato nel novembre 2008 durante una gara, un meeting italiano, quindi non una gara importante, però avevo appena vinto l'Olimpiade. Ero sotto pressione. Comunque questa cosa è nata anche per un problema fisico: infatti ho scoperto di essere asmatica e sotto sforzo respiro molto meno". "