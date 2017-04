La rivale di Alessia Filippi Lotte Friis annuncia il suo ritiro dalle gare in vasca

Il mondo del nuoto perde un’altra grande atleta. Si tratta della danese Lotte Friis, medaglia di bronzo a Pechino negli 800 stile libero, campionessa del mondo negli 800 sl a Roma 2009 e nei 1500 stile libero a Shanghai nel 2011, 5 volte argento nelle rassegne iridate (in lunga ed in corta), 6 volte campionessa europea (in lunga ed in corta), che all’età di 29 anni ha deciso di ‘appendere la cuffia al chiodo’ annunciando il suo ritiro dalle gare in un post su Facebook.

“E’ tempo di dire addio, ha detto la Friis – Oggi annuncio il mio ritiro dal nuoto. Lascio uno sport che ha significato tutto per me. Mi ha dato una carriera, grandi esperienze ed amici in tutto il mondo. Non è certamente una decisione facile per me, ma so che è quella giusta”.

Una decisione che era nell’aria visti gli ultimi risultati dell’atleta di Allerød fuori dalla finale dei 400 stile libero a Rio e settima negli 800. Entrambe le gare che hanno sorriso al fenomeno stelle e strisce Katie Ledecky. La Friis lascia detenendo ancora il primato europeo delle 30 vasche in 15’38″88.

